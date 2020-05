L’ancien champion des Supercars James Courtney rejoint Tickford Racing

L’ancien champion des Supercars James Courtney a rejoint la centrale Ford Tickford Racing pour le reste du championnat 2020.

Le vainqueur du championnat 2010 a quitté l’équipe de Sydney après l’ouverture de la saison d’Adelaide 500, après avoir mis fin à une longue association avec Walkinshaw Andretti United fin 2019.

La suspension forcée par COVID-19 du championnat de cette année signifie que Courtney n’a pas raté une course et qu’il prendra la place laissée vacante par le double vainqueur du Bathurst 1000 Will Davison plus tôt cette année.

La position de Davison avec Tickford est devenue intenable après que Milwaukee Tools a retiré son parrainage de son inscription au 23Red Racing.

Courtney participera à une Mustang parrainée par Boost Mobile, avec 39 ans ayant une longue relation avec le fondateur de l’opérateur de télécommunications Peter Adderton.

James Courtney est de retour sur la grille des Supercars. (Fourni)

« C’est certainement regrettable ce qui s’est passé avec Will et 23Red », a déclaré Courtney.

« C’est une situation difficile, mais quand une porte se ferme, une autre s’ouvre.

« De fin février jusqu’à maintenant, mon monde a été à l’envers et partout.

« Pour sortir de cette situation avec cette opportunité, je suis très heureux. »

L’accord signifie que Courtney pilotera une Ford pour la première fois depuis sa victorieuse saison 2010 à Dick Johnson Racing, où il a propulsé Jamie Whincup de Holden au titre.

Courtney rejoindra Lee Holdswoth, Cameron Waters et Jack Le Brocq à Tickford Racing, avec l’équipe de quatre voitures pour concourir en tant qu’unité pour la première fois lorsque le championnat Supercars reprendra à Sydney Motorsport Park le 27 juin.

©AAP2020