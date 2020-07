L’ancien animateur de Fox News, Ed Henry, accusé de viol, Hannity et Tucker Carlson de harcèlement sexuel dans une nouvelle poursuite

Fox News et certaines de ses plus grandes stars de la caméra font face à de nouvelles accusations d’inconduite dans le cadre d’un nouveau procès intenté lundi par deux femmes. Une femme accuse Ed Henry, un hôte qui a été licencié par Fox News le mois dernier, d’agression sexuelle ainsi que de harcèlement – tandis qu’une deuxième femme qui est souvent apparue en tant qu’invité accuse Henry, Sean Hannity, Tucker Carlson et Howard Kurtz de harcèlement sexuel par balançant la perspective d’un emploi en échange de faveurs sexuelles suggérées.

La plainte – déposée au nom de Jennifer Eckhart et Cathey Areu devant le tribunal de district américain – indique également que les dirigeants de Fox News étaient au courant des accusations d’inconduite sexuelle contre Ed Henry en 2017, trois ans avant de le licencier, et que le réseau a tenté de «s’attribuer le mérite». »Pour avoir fait ce qu’il fallait avec l’annonce, le 1er juillet, de son licenciement.

«En réalité, Fox News savait que M. Henry avait commis une inconduite sexuelle dès le début de 2017. À cette époque, lorsque Fox News menait une enquête à l’échelle de l’entreprise sur les questions de harcèlement sexuel, plusieurs femmes se sont plaintes pour M. Henry avait eu une conduite sexuellement inappropriée à leur égard. Sur information et croyance, cela était connu du vice-président exécutif des ressources humaines de Fox News, Kevin Lord («M. Lord»), ainsi que du président et rédacteur en chef de Fox News, Jay Wallace («M. Wallace»), et La présidente de Fox Business Network, Lauren Petterson («Mme Petterson») », dit le costume.

Un représentant du réseau n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaires sur le procès, ni l’avocat de Henry.

Lisez aussi: Fox News tire Ed Henry, co-animateur de la salle de presse américaine, après une enquête sur l’inconduite sexuelle

Selon le costume, Eckhart était un assistant de production de 24 ans au réseau en 2014 lorsque Henry l’a contactée via Twitter et a commencé des interactions coquettes. Après avoir accepté de le rencontrer pour un verre au New York Marriott Marquis, elle a déclaré que Henry «sorti de nulle part, a commencé à embrasser avec force Mme Eckhart et lui a arraché ses vêtements. En fin de compte, Mme Eckhart, craignant que sa carrière ne soit terminée si elle refusait M. Henry, a cédé et a eu des relations sexuelles avec lui.

En novembre 2015, Eckhart a déclaré qu’Henry l’avait de nouveau agressée sexuellement à l’intérieur du bureau des invités du bâtiment du siège de Fox News à Manhattan. Enfin, le costume dit qu’Henry l’a de nouveau violée dans une chambre d’hôtel à Manhattan en 2017 après l’avoir retenue avec des menottes dans le dos et avoir pris des photos d’elle nue sans son consentement.

Le procès accuse Fox News d’avoir agi dans son propre intérêt en renvoyant Henry et en réalisant «que c’était au bord d’un cauchemar de relations publiques».

Le procès a également accusé Hannity, Carlson, Howard Kurtz et Gianno Caldwell de Fox News d’avoir harcelé sexuellement Areu.

En 2018, selon le costume, Hannity avait placé 100 dollars en espèces sur son bureau et avait appelé les hommes dans la pièce, leur demandant d’emmener Areu à un rendez-vous dans un steakhouse voisin. «Il a crié à plusieurs reprises, ‘qui veut l’emmener à un rendez-vous?’ «Emmenez-la à un rendez-vous Del Friscos». Mme Areu était complètement mortifiée et a clairement indiqué qu’elle était incroyablement mal à l’aise avec le comportement misogyne de M. Hannity en suppliant tranquillement l’un de ses amis dans la salle d’accepter l’argent afin que l’humiliation prenne fin », a déclaré le procès, qui comprenait un photo d’Areu et Hannity par une table qui semblait montrer la pile d’argent sur le bureau. Le costume a ensuite déclaré qu’après qu’Areu n’a pas «joué le jeu» après cet incident, elle a été «rarement, voire jamais, invitée à apparaître sur «Hannity». »

Lisez aussi: Après Ed Henry Ouster, Gretchen Carlson appelle à nouveau Fox News à lever les NDA pour les accusateurs d’inconduite sexuelle

Pendant ce temps, Areu – qui a dit qu’elle est apparue dans l’émission de Carlson « au moins » 17 fois en 2018 – a déclaré qu’après avoir enregistré un segment avec l’animateur de Fox News fin 2018, on lui avait dit que Carlson voulait qu’elle reste jusqu’à la fin de l’émission. pour qu’il puisse lui parler. Le procès a ensuite déclaré que Carlson s’était rendu à Areu après le spectacle et avait commencé à «chercher à savoir si Mme Areu était intéressée par une relation sexuelle».

« Monsieur. Carlson, ne faisant pratiquement aucun effort pour cacher ses intentions, a commencé à dire à Mme Areu qu’il serait seul à New York cette nuit-là, et a spécifiquement dit qu’il resterait seul dans sa chambre d’hôtel sans femme ni enfants », a déclaré le procès. m’a dit. « SP. Areu esquiva maladroitement les avances de M. Carlson et refusa de passer la nuit à son hôtel. M. Carlson a rapidement exercé des représailles contre Mme Areu, qui n’a figuré dans son émission que trois fois en 2019 et n’a pas comparu une seule fois en 2020. »

Dans une déclaration, les avocats Douglas H. Wigdor et Michael J. Willemin, de Wigdor LLP, ont déclaré: «Ce que ce procès révèle, c’est que Fox News d’aujourd’hui est le même vieux Fox News. Certains des noms des dirigeants ont peut-être changé depuis le régime de Roger Ailes, mais l’apathie institutionnelle de Fox News envers l’inconduite sexuelle n’a pas été le cas. Combien de femmes devront encore être victimisées avant que Fox News ne prenne enfin au sérieux le harcèlement sexuel et l’agression sexuelle au travail? Nous nous attendons à ce que Fox News affirme – comme il le fait presque toujours – qu’une enquête «indépendante» n’a trouvé aucune preuve d’actes répréhensibles. »

La déclaration a poursuivi: «Bien sûr, Fox News aura payé l’enquêteur, qui se trouve également être un avocat de l’emploi du côté de la direction. En d’autres termes, une grande partie de ce temps consacré aux «enquêteurs» est consacrée à défendre des entreprises comme Fox News contre des allégations telles que celles présentées ici. De plus, l’enquêteur n’a même parlé à aucun de nos clients, même si Mme Eckhart et Mme Areu ont proposé de le rencontrer dans des conditions raisonnables. Nous appelons Fox News à travailler avec nos clients pour retenir un enquêteur véritablement indépendant et transparent. Les résultats d’une telle enquête devraient être rendus publics pour que le monde puisse les voir. »