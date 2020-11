Lancement majeur de la NASA / SpaceX de demain sur l’ISS, et plus de nouvelles technologiques aujourd’hui

Votre résumé des actualités techniques, via la newsletter technique DGiT Daily, du vendredi 13 novembre 2020. Ne soyez pas effrayé!

1. Décollage demain!

La mission d’astronaute Crew-1 de SpaceX et de la NASA vers la Station spatiale internationale décolle demain, samedi 14 novembre à 19h49 (HNE), sauf intempéries ou dernier hoquet, la fusée étant située sur la rampe de lancement du Kennedy Space Center de la NASA en Floride.

Les astronautes de la NASA Victor Glover, Mike Hopkins, Shannon Walker et Soichi Noguchi, l’astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), le plus expérimenté des quatre, sont sur le point de lancer.

Ils rejoindront trois autres astronautes en orbite au-dessus de nous maintenant pour en faire sept dans l’ISS, sa capacité maximale

Des tests d’incendie statiques ont été effectués cette semaine, et une répétition générale complète avec les combinaisons spatiales SpaceX inconnues a été achevée.

Ça faisait longtemps à venir. Le lancement était initialement prévu pour le 30 août, mais de nombreux retards des deux côtés ont conduit à la mission de novembre.

À la suite de la mission de démonstration Crew Dragon 2 (la mission Bob & Doug), la NASA a d’abord repoussé la mission jusqu’à la fin septembre.

Ensuite, les corrections apportées aux moteurs de fusée Falcon-9 Merlin 1D ont retardé les missions jusqu’au 23 octobre, puis au 31 octobre, et enfin à ce lancement à la mi-novembre.

Le vaisseau spatial Crew Dragon est appelé Resilience, avec le astronautes nommant le véhicule (Twitter).

Le 45e Escadron météorologique de l’US Air Force prédit désormais 70% de chances de conditions météorologiques favorables – consultez ici les mises à jour de L-1 (NASA).

Et vous pouvez regarder le lancement attendu aux heures de grande écoute via NASA Live TV sur YouTube.

Pendant que nous sommes ici, un autre lancement est prévu aujourd’hui: l’ULA Atlas V, prévu vers 17 h 13 HNE depuis Cap Canaveral (ulalaunch.com).

2. Il est temps: Google devrait exiger deux ans de mises à jour pour chaque téléphone Android (Android Authority).

3. La PS5 est là: tout ce que vous devez savoir sur la PlayStation 5 de Sony au lancement (Autorité Android).

4. Les critiques d’Apple HomePod Mini sont sorties: le dernier haut-parleur intelligent est beaucoup plus abordable mais poursuit Amazon et Google sur l’intelligence de l’assistant, les liens Apple trop stricts et la qualité sonore globale est derrière le Nest Audio et le dernier Amazon Echo (The Verge) .

5. De la musique 3D à vos oreilles: le nouvel appareil met de la musique dans votre tête – aucun casque n’est requis. Lance aujourd’hui (AP).

6. Apple jure de haut en bas que les Mac à écran tactile ne se produisent pas (Gizmodo). Et, euh, eh bien: « pourquoi dans le mac app store y a-t-il une main humaine touchant les éléments de l’interface macos« (Twitter). Cela a été supprimé plus tard!

7. Les utilisateurs de Mac n’ont pas pu lancer d’applications après un problème avec le serveur de vérification Apple (The Verge).

8. Le juge rejette les allégations de «vol» d’Apple dans le procès d’Epic Games: «Vous devez en fait avoir des faits» (Ars Technica).

9. Le gouvernement américain dit qu’il n’appliquera pas l’arrêt de TikTok après une décision de justice (The Verge).

10. PayPal permet désormais à tous les utilisateurs américains d’acheter, de vendre et de détenir de la crypto-monnaie (Engadget).

11. L’annonce de Pfizer / BioNTech montre la promesse des vaccins génétiques (The Verge).

12. Dans le premier restaurant de viande cultivé en laboratoire, vous pouvez manger un sandwich au «poulet de culture», cultivé à partir de cellules dans un bioréacteur visible à travers une fenêtre en verre dans sa salle à manger (FastCompany).

13. SpaceX Starlink a quelques problèmes comme prévu, mais les utilisateurs sont impressionnés (Ars Technica).

