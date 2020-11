L’Amérique répond à Biden et Harris gagne

Il n’a pas fallu longtemps aux partisans de Joe Biden pour commencer à célébrer dans tout le pays après avoir été nommé président élu des États-Unis samedi matin.Les informations de Biden profitent à la Pennsylvanie – l’État qui lui a donné les votes électoraux pour franchir le seuil des 270 tout-puissant – a été rapporté par la presse associée autour de 11h30 HNE samedi, et les gens ont rapidement inondé les rues de New York Metropolis, Washington, DC et passé. – – – Certains célébrants ont sauté du champagne, d’autres dansé et beaucoup de klaxons alors que Donald Trump est devenu le président principal depuis que les électeurs ont refusé à George HW Bush une deuxième période de travail sur le lieu de travail. Alors que beaucoup ont célébré la célébration, certains partisans du président Donald Trump ont afflué dans les capitales des États, inspirés par une campagne de marketing appelée «Cease the Steal», un effort pour délégitimer le vote basé sur Fb pour avoir répandu la désinformation et incité à la violence. Faire éclater du champagne et danser: les gens descendent dans les rues des États-Unis pour se réjouir de Biden, Harris gagne « Ce n’est pas fini »: les partisans de Trump affluent dans les capitales des États après l’introduction de la victoire de Biden La victoire peut être historique pour Kamala Harris. Le sénateur californien serait le premier féminin et le principal individu féminin de coloration à être nommé vice-président des États-Unis. Voici un aperçu de la façon dont nous avons marqué une journée monumentale dans le passé historique américain. Les partisans du président élu Joe Biden collectionnent l’extérieur de Trump Nationwide Golf Membership à Sterling, Virginie.Jack Gruber, États-Unis AUJOURD’HUI Une personne célèbre dans le quartier Flatbush de Brooklyn après que Joe Biden a été déclaré vainqueur.Michael M. Santiago, Getty PhotographsLes gens se réjouissent sur Black Lives Matter Plaza depuis la White Home à Washington Une dame porte un drapeau de Biden Harris alors que les gens se réjouissent à Minneapolis.Stephen Maturen, Getty PhotographsUn partisan du président Donald Trump crie tout au long d’un rassemblement devant le lieu de travail du Maricopa County Recorder à Phoenix, en Arizona. Les partisans du président élu Joe Biden se réjouissent de sa victoire à Wilmington, Delaware.Un partisan du président Donald Trump crie tout au long d’un rassemblement devant le lieu de travail du Maricopa County Recorder’s Workplace à Phoenix, Arizona. Les partisans du président élu Joe Biden se réjouissent de sa victoire à Wilmington, Delaware.GAUCHE: Un partisan du président Donald Trump crie tout au long d’un rassemblement devant le lieu de travail du Maricopa County Recorder’s Workplace à Phoenix, Arizona. DROITE: Un partisan du président élu Joe Biden célèbre sa victoire à Wilmington, Delaware.ROSS D. FRANKLIN, AP; JIM WATSON, AFP VIA GETTY IMAGES Amanda Madden vaporise du champagne alors que les gens se réjouissent au Black Lives Matter Plaza à Washington, DC, après que CNN a qualifié la course.Alex Brandon, partisans d’APTrump prient avec un contre-manifestant après l’élection présidentielle a été qualifiée de pour Joe Biden à l’extérieur du State Capitol à Lansing, Michigan.David Goldman, APP Le président Donald Trump participe à une sphère de golf sur le Trump Nationwide Golf Course le 7 novembre à Sterling, en Virginie. Les partisans de Trump montrent le 7 novembre à Philadelphie.Le président Donald Trump participe à une sphère de golf sur le Trump Nationwide Golf Course le 7 novembre à Sterling, en Virginie. Les partisans de Trump montrent le 7 novembre à Philadelphie.GAUCHE: le président Donald Trump participe à une sphère de golf sur le Trump Nationwide Golf Course le 7 novembre à Sterling, en Virginie. DROITE: Les partisans de Trump montrent le 7 novembre à Philadelphie.PATRICK SEMANSKY, AP; JOHN MINCHILLO, APGirls s’embrassent instantanément après avoir été présenté Joe Biden a battu le président Donald Trump pour devenir quarante sixième président à Philadelphie.Rebecca Blackwell, APOwen Phelps, 5 ans, révèle son aide au président élu à Wilmington, Delaware.Robert Deutsch, États-Unis Aujourd’hui, une personne tenant un drapeau Trump se rallie à l’extérieur du lieu de travail du Maricopa County Recorder à Phoenix.Ross D. Franklin, APFolks applaudissent de leur automobile après que le candidat démocrate Joe Biden ait remporté l’élection présidentielle de 2020 dans la ville précédente Fort Collins, Colorado.Bethany Baker, The Coloradoan pulvérise du champagne au sommet d’un visiteur doux dans Black Lives Matter Plaza à Washington, DC Alex Brandon, APFolks se réjouit sur Black Lives Matter Plaza depuis la Maison Blanche à Washington, DCMandel Ngan, AFP par le biais de Getty PhotographsFolks se réjouissent à l’extérieur de la conférence de Pennsylvanie Middle.Rebecca Blackwell, AP

