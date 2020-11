Lady Gaga «  sans voix  » sur le triomphe présidentiel de Joe Biden

2020-11-08 10:00:04

Lady Gaga est « un peu sans voix » après que Joe Biden a remporté la course présidentielle américaine.

Lady Gaga est « un peu sans voix » après que Joe Biden a remporté la course présidentielle américaine.

La hitmaker de ‘Pokerface’ admet qu’elle a été bouleversée lorsqu’elle a appris que le politicien de 77 ans, aux côtés de son vice-président Kamala Harris, prendrait en charge la Maison Blanche.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, elle a déclaré: « J’espère que vous êtes toutes en train de célébrer. J’espère que toutes les femmes de ce pays savent qu’il y a un vrai calcul et un vrai changement. J’espère que les gens qui ont été opprimés par le pouvoir. .. J’espère que vous savez que vos voix sont entendues. Honnêtement, je suis un peu sans voix. C’est une journée très spéciale. C’est une journée où beaucoup de gens … ont eu l’impression de vivre dans un état de terreur et l’agression tout le temps et c’est fini. Vous pouvez vous sentir chaud maintenant. J’ai l’impression que le monde vient de recevoir un gros câlin de Dieu. Rentrez chez vous et embrassez vos familles et serrez-vous dans nos bras. Puissions-nous tous nous recoudre après tout ça. Sûr et être en paix. Il n’est pas nécessaire de se réjouir en face de qui que ce soit que Joe a gagné. Il n’y a pas besoin d’être méchant. C’est juste un temps de guérison, c’est un temps de repos et un temps d’amour. Et les gens ont parlé. »

Gaga est apparu lors d’un rassemblement pour soutenir la campagne de Biden, une décision qui a mis en colère son rival Donald Trump.

S’adressant à la foule, Trump a déclaré: « Maintenant, il a Lady Gaga. Je pourrais vous raconter beaucoup d’histoires – je pourrais vous raconter des histoires sur Lady Gaga, je connais beaucoup d’histoires. »

Frappant également Jon Bon Jovi, Trump a ajouté: « Chaque fois que je le vois, il embrasse mon ***. » Oh, Monsieur le Président. » Il en tirera quelque chose, comme tout le monde. Au fait, nous attirons des foules beaucoup plus grandes que ces personnes. Ils ont eu Beyonce et Jay-Z. «

Mots clés: Lady Gaga Retour à l’alimentation