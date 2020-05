L’Académie envisage de reporter les Oscars 2021 – / Film

La plus grande soirée d’Hollywood pourrait être reportée. le Académie des arts et des sciences du cinéma envisagent de repousser la Oscars 2021, qui devrait se tenir en février, en raison des inquiétudes suscitées par la pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours.

La 93e cérémonie annuelle des Oscars pourrait ne pas avoir lieu l’année prochaine en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Variety rapporte que l’Académie envisage de reporter la cérémonie annuelle de remise des prix du film, dont la diffusion est actuellement prévue pour le 28 février 2021 sur ABC.

« Il est probable qu’ils seront reportés », a déclaré une source à Variety, bien que les plans ne soient pas concrétisés à l’époque. ABC n’a pas encore changé la date de sa télédiffusion de la plus grande soirée d’Hollywood, et aucune nouvelle date potentielle n’a été « pleinement discutée ».

Si les Oscars devaient être reportés – quelque chose qui n’est pas arrivé à la prestigieuse cérémonie de remise des prix depuis que les prix ont été reportés quelques jours après l’assassinat de Martin Luther King Jr. en 1968 – il n’est pas clair si les films en compétition sortiront à la fois en 2020 et 2021. Cependant, la nomination de deux années de films n’est pas sans précédent – la toute première cérémonie des Oscars en 1929 contenait des candidats de 1927 et 1928.

Les rapports font suite aux changements de règles historiques annoncés en avril à la suite de la pandémie de coronavirus, qui a temporairement modifié la façon dont les films seraient éligibles aux Oscars. Selon les règles habituelles, un film devrait avoir une sortie en salles de sept jours dans le comté de Los Angeles pour se qualifier pour un clin d’œil aux Oscars, mais l’Académie autorise les sorties numériques cette année à se qualifier en raison de la fermeture nationale des théâtres par manque d’abondance de prudence pour le virus. Les représentations théâtrales qualifiées pour les Oscars ont également été étendues à New York, Chicago, Miami, Atlanta et la Bay Area, au lieu de se limiter à Los Angeles.

On ne sait pas si les films aux Oscars sortis sous ces changements de règles temporaires seraient toujours admissibles si la cérémonie était repoussée à 2022. Comme de nombreux bulletins de nouvelles et articles aiment à le dire, nous vivons à une époque sans précédent, et cela s’applique même à des choses apparemment triviales comme cérémonies de remise des prix. Mais des milliers de personnes mettent leur dur labeur et leur temps dans ces films et émissions de télévision, et être récompensé pour leurs efforts est une partie importante de l’industrie.

Les Oscars ne sont pas les seules cérémonies de remise de prix touchées par la pandémie. Le Tonys 2020 envisage d’annuler car Broadway reste sombre, tandis que les Emmy ont remanié les délais et les règles d’éligibilité pour faire sa date de septembre 2020. Pourtant, si les Oscars très importants sont repoussés, ce ne sera peut-être qu’une question de temps avant que d’autres cérémonies de remise des prix ne suivent.

