«  La vue  » est chauffée par l’empathie pour les partisans de Trump

«The View» a évité de justesse une bagarre totale lors de l’épisode de jeudi alors que les co-animateurs Sara Haines et Sunny Hostin se sont disputés le fossé grandissant entre les partisans de Trump et de Biden.

Cela fait deux jours depuis le jour des élections et les tensions montent entre les parties alors que les républicains appellent au dépouillement des voix pour arrêter dans les États du champ de bataille et que les démocrates défendent son droit constitutionnel à continuer.

Mais Sara Haines a pris une file d’attente du discours de Joe Biden hier soir et a plaidé pour l’importance de l’unité.

«Un grand nombre des raisons qui figurent en tête de ma liste de choses pour lesquelles je vote sont le droit des femmes de choisir, les LGBTQ, l’environnement, ce qui me fait toujours voter principalement pour des candidats démocrates. Mais j’ai le privilège de faire cela parce que je ne travaille pas de chèque pour mettre de la nourriture sur la table pour ma famille », a déclaré Haines. «Je regarde les gens et je leur dis: Comment pourriez-vous vouloir violer mon corps mais protéger vos armes et le deuxième amendement?… Mais nous ne pouvons pas nous attendre à de l’empathie si nous ne la donnons pas aussi.

Elle a ajouté: «Beaucoup de gens en ligne sont allés jusqu’à dire:« Wow, la moitié du pays est raciste, la moitié du pays est celui-ci »… mais lorsque nous entamons des conversations en attribuant ces grandes lignes à quiconque est autre que nous, cela ne mènera pas à une conversation productive. Cela va garder les gens aux extrémités opposées du spectre et à la table de la salle à manger jusqu’à ce que nous trouvions un moyen d’avoir une conversation plus saine sur ces différences.

D’un autre côté, Hostin a présenté un contrepoint valable.

«Je ne dis pas qu’il doit être rempli d’insultes, mais il ne peut pas être rempli de mensonges», a-t-elle déclaré. «Je ne dis pas que si vous avez voté pour Trump, vous êtes raciste, homophobe, sexiste, contre les droits des transgenres. Mais ce que je dirai, c’est que si vous avez voté pour Trump, vous avez regardé de l’autre côté le fait qu’il n’autorise pas nos frères et sœurs transgenres [to] servir dans l’armée. Qu’il a appelé les Afro-Américains ces [shithole] pays… calomnient les femmes, qu’il a fait toutes ces choses terribles – il a séparé les enfants de leur famille. Si vous avez voté pour lui, alors toutes ces choses vous conviennent en raison de votre situation personnelle.

Joy Behar a trouvé le juste milieu entre les points de vue de Haines et d’Hostin.

«Il n’y a aucune raison de donner des noms aux gens, Sara, je suis d’accord avec ça», a-t-elle dit, «Ce que je veux que les gens fassent, c’est se renseigner sur la vérité et arrêter de regarder ces médias qui vous mentent.

Regardez le clip ci-dessus.

