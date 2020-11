La vidéo des vacances 2020 d’Apple met en vedette l’un de ses derniers appareils

Les haut-parleurs intelligents sont devenus un cadeau de vacances très populaire. Pour la plupart des gens, la configuration d’un haut-parleur intelligent peut être aussi simple que de brancher son cordon dans une prise. Non seulement il est facile à configurer, mais il est également très simple d’utiliser un haut-parleur intelligent qui est essentiellement un haut-parleur et un assistant numérique. Donc Apple a décidé de concentrer sa vidéo annuelle de vacances sur ses deux haut-parleurs intelligents, le Apple HomePod de taille normale et le HomePod mini.

La vidéo met en vedette le rappeur Tierra Whack et s’intitule « La magie du mini exploit ». Alors que Whack se promène dans les rues de la ville lors d’une soirée venteuse et froide, elle enfile ses AirPods Pro et diffuse deux de ses morceaux, «feel good» et «Peppers and Onions». Après son retour à la maison, la chanson est transférée de manière transparente sur son HomePod et le rappeur demande à Siri d’augmenter le volume. Tout à coup, le HomePod à 299 $ se transforme en HomePod mini. Avec son prix de 99 $ (la taille n’est pas la seule chose plus petite à propos du HomePod mini), vous pouvez vous attendre à ce que cet appareil se trouve sous de nombreux arbres cette année. Whack rencontre bientôt une version miniaturisée plus petite d’elle-même et cela la met rapidement dans l’ambiance des vacances.

Non, cette vidéo de vacances n’est pas aussi émouvante que certains des précédents clips de Noël d’Apple, mais elle donne aux mini haut-parleurs intelligents HomePod d’Apple un temps de promotion sérieux. D’une durée de plus de 2 minutes, nous prévoyons qu’Apple effectuera un montage dur pour permettre à la vidéo d’être diffusée sous forme de publicité télévisée.