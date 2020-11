La vidéo de Barstool Sports suscite un mouvement de soutien après que la star de TikTok soit «  annulée  »! – .

in

Photo par Jacopo Raule / WireImage

Charli D’Amelio a été « annulé » par de nombreux internautes, mais une vidéo publiée par Barstool Sports a lancé un mouvement de soutien à la star de TikTok.

Au cours des derniers jours, Charli D’Amelio est devenue la dernière victime à être « annulée » par les internautes après avoir reçu des réactions négatives pour quelque chose qu’elle a fait dans une vidéo YouTube.

Depuis lors, elle a perdu entre 500000 et 1 million d’abonnés sur TikTok, et elle a été emmenée sur Instagram Live pour discuter des énormes quantités de haine qu’elle a reçues des utilisateurs des médias sociaux.

Barstool Sports a publié une vidéo sur TikTok qui est devenue virale et a déclenché un mouvement «Je suis avec Charli D’Amelio» alors que des fans fidèles se précipitent pour soutenir la star de TikTok.

Charli D’Amelio est « annulé » après la vidéo du chef

Un tas de drames a éclaté sur Twitter mercredi 18 novembre alors que les fans commençaient à « annuler » Charli et Dixie D’Amelio.

Tout a commencé lorsque les sœurs TikTok ont ​​posté une vidéo lundi 16 novembre sur leur nouvelle chaîne YouTube de la famille D’Amelio. Il s’intitulait «notre premier invité à dîner» et mettait en vedette la famille D’Amelio assise et en train de dîner avec l’invité spécial mystère et son compagnon YouTuber James Charles.

Dans la vidéo, la famille et James Charles ont préparé un repas gastronomique par un chef privé, composé d’une paella espagnole classique. Charli et Dixie ont subi beaucoup de réactions négatives, les fans affirmant qu’ils semblaient « ingrats » pour la nourriture qu’ils avaient préparée et étaient « impolis » envers le chef.

Tout d’abord, Dixie a essayé ce qu’elle appelait un «escargot», et a vomi à table et à nouveau à l’extérieur. Puis, Charli a dit: « Avons-nous des pépites de dinosaures? »

En plus du drame entourant la nourriture, Charli est également « annulée » pour « se plaindre » de ses adeptes de TikTok. Elle a dit: «J’aurais aimé avoir plus de temps. Imaginez si j’atteins 100 millions par an après avoir atteint 1 million. »

James Charles a ensuite répondu sarcastiquement: « Les 95 millions ne vous suffisaient-ils pas. »

Dixie s’est ensuite rendu à TikTok pour s’adresser à la vidéo, affirmant que la cascade avait été organisée exprès par le chef (avec qui la famille est censée être de bons amis) pour «obtenir une réaction» d’elle. Cependant, il était trop tard et les stars de TikTok étaient déjà «annulées» par les internautes.

Charli D’Amelio perd jusqu’à 1 million d’abonnés TikTok

Après que Charli ait fait le commentaire sur ses partisans dans la vidéo du dîner, beaucoup de gens ont commencé à ne plus la suivre sur TikTok.

Le 18 novembre, Charli a réalisé une vidéo remerciant ses followers pour avoir atteint 99 millions. Au moment d’écrire ces lignes, le matin du 20 novembre, Charli en a actuellement 98,4 millions.

Cela signifie que Charli a entre 500 000 et 1 million d’abonnés au cours de la dernière journée.

Le soir du 19 novembre, Charli est allée en direct sur Instagram et a discuté de certains des «messages haineux» qu’elle a reçus après avoir été «annulée».

Dans le livestream, Charli a sangloté devant ses partisans et a déclaré:

«Voir comment les gens ont réagi à ça… je ne sais même pas si je veux faire ça comme ça, c’est des trucs foireux que les gens disent. Les gens me disent de me pendre et ne pas du tout respecter de manière flagrante le fait que je suis toujours un être humain.

La vidéo de sport de tabouret déclenche le mouvement de soutien «Je suis avec Charli D’Amelio»

Jeudi, la société d’information sur le sport et la culture pop Barstool Sports a publié une vidéo sur TikTok qui a suscité beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux pour Charli après son « annulation ».

Dans la vidéo, un certain nombre de personnes différentes se tiennent devant la caméra et disent «Je suis avec Charli D’Amelio», montrant leur soutien à la star de TikTok alors qu’elle reçoit tellement de haine.

Elle a eu 1,8 million de vues et 216 000 en seulement 14 heures, et la section des commentaires de la vidéo a été inondée de messages «Je suis avec Charli D’Amelio».

La légende disait «notre reine ne sera PAS annulée», et la vidéo a poussé de nombreux autres fans à rejoindre le mouvement «Je suis avec Charli» et à lui montrer leur soutien sur les réseaux sociaux.

Un certain nombre de personnes différentes ont également tweeté les mots «Je suis avec Charli», lui envoyant un peu d’amour alors qu’elle perd tant d’adeptes.

