La vente d’honneur pourrait s’avérer une mauvaise idée

La sous-marque de Huawei Honor, qu’elle a a décidé de vendre, pourrait devenir un concurrent dans le futur, suggère un nouveau rapport de DigiTimes.

L’unité commerciale des smartphones de Huawei a du mal à survivre en raison des restrictions imposées par les États-Unis. L’Amérique a la mainmise sur la chaîne d’approvisionnement, non seulement parce que de nombreuses entreprises clés sont basées aux États-Unis, mais aussi parce que la technologie d’origine américaine fait également partie intégrante des composants fabriqués par les fournisseurs japonais, taïwanais et sud-coréens.

Bien que les restrictions semblent s’assouplir, il est clair que le pays veut garder l’entreprise chinoise en laisse. Par exemple, bien que Qualcomm ait obtenu l’autorisation de faire des affaires avec Huawei, la licence ne couvre que Smartphones 4G.

Huawei affirme avoir décidé de lâcher Honor pour assurer sa survie. Bien que la société soit vendue à une nouvelle entité soutenue par le gouvernement, elle ne sera probablement pas soumise aux mêmes restrictions que Huawei.

Certains analystes estiment que Huawei vend la filiale pour lever des liquidités pour investir dans sa technologie de fabrication de puces, ce qui la rendrait moins dépendante de la technologie américaine à l’avenir.

Selon les personnes au courant des détails de l’accord, l’accord Honor pourrait rapporter 100 milliards de yuans (15,2 milliards de dollars).

Huawei n’aura aucun intérêt dans Honor une fois l’accord finalisé et c’est pourquoi la relation entre les deux sociétés ne sera probablement pas aussi cordiale que celle entre Xiaomi et sa sous-marque Redmi, et Realme et ses sœurs appartenant à la société mère BBK Electronics (Oppo, OnePlus et Vivo).