La toute nouvelle tablette Fire HD 8 d’Amazon est actuellement fortement réduite

L’une des tablettes Android les plus vendues dans le segment abordable, la toute nouvelle Fire HD 8 est moins chère que jamais. Amazon réduit le prix de la tablette de 8 pouces de 30 $, soit environ 33% de réduction. Bien que ce ne soit pas la première fois que le prix du tout nouveau Fire HD 8 tombe en dessous de 60 USD, il est rare que vous puissiez obtenir une tablette décente pour un montant aussi bas. Il s’agit de la version «offres spéciales» de la tablette, c’est toujours une bonne affaire pour ceux qui veulent une ardoise Android très bon marché. Si vous optez pour l’offre, gardez à l’esprit que vous recevrez des offres spéciales affichées sur l’écran de verrouillage de la tablette. En dehors de cela, il y a un autre inconvénient majeur à posséder une toute nouvelle tablette Fire HD 8: elle ne prend pas en charge Google Play.

Comme son nom l’indique, le La toute nouvelle tablette Fire HD 8 dispose d’un écran HD de 8 pouces, d’un processeur quadricœur de 2 GHz, d’un stockage extensible de 32 Go (jusqu’à 1 To) et d’une batterie décente qui devrait offrir jusqu’à 12 heures de lecture, de navigation sur le Web, de visionnage des vidéos et écouter de la musique.

Il est également livré avec un mode de jeu, mais compte tenu des faibles spécifications de la tablette, nous le trouvons inutile. Même si vous n’obtenez pas Google Play Store, vous pourrez installer toutes les applications importantes dont vous avez besoin via l’Appstore d’Amazon.