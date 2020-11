La tête flottante bizarre de Jim Carrey vous demande de voter dans le dessin animé du jour des élections

C’est le jour des élections et Jim Carrey est plus excité que jamais dans son nouveau dessin animé. Exhortant ses partisans à sortir et à voter, Carrey a publié mardi ce qui semble être un autoportrait plutôt intéressant se présentant comme une tête flottante.

Au moins, le visage du tableau ressemble à celui de Carrey, compte tenu de ses yeux noisette et de ses sourcils plutôt expressifs. Ce n’est pas Biden, qui aurait les cheveux blancs, ni Trump, que Carrey a historiquement peint en blond-orange.

La bouche ouverte, les yeux plissés et la langue sortie, le portrait de Carrey semble crier le mot inscrit sous son menton: «Votez».

Lisez aussi: « SNL »: Biden de Jim Carrey espère que nous « gagnerons une heure et perdons un président » pour l’heure d’été (vidéo)

La légende Twitter de Carrey termine sa phrase: « Pour l’amour de Dieu! »

Critique de Trump et fervent partisan de ses adversaires Joe Biden et Kamala Harris, Carrey, bien sûr, a terminé le tweet par «#BidenHarris».

Le comédien et artiste dépeint également Joe Biden dans la dernière saison de «Saturday Night Live» et critique depuis longtemps le parti républicain dans son ensemble. Une caricature récente a abordé le thème de la corruption par rapport à la «corruption légère». Dans une autre série de peintures partagées sur son compte Twitter, Carrey a également dépeint Trump et plusieurs républicains de premier plan, dont Mitch McConnell, Ted Cruz, Lindsey Graham, Mark Meadows et Susan Collins dans le cadre de la «Hellbound Class of 2020.»

La semaine dernière, en l’honneur d’Halloween, Carrey a publié une peinture de Trump en loup-garou, le blâmant pour le triste état de tromperie dans l’Amérique ravagée par la pandémie.

Voir son dernier dessin animé au dessous de.