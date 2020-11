La superbe offre Black Friday ramène la Samsung Galaxy Watch Active 2 à un prix imbattable

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

La saison des achats des Fêtes est longue et regorge d’offres fantastiques sur les gadgets les plus en vogue, donc juste parce que vous n’avez pas trouvé le parfait Le Black Friday propose pour répondre à vos besoins le 27 novembre, cela ne signifie pas que vous devriez arrêter de chercher.

De nombreux grands détaillants américains ajoutent ou rafraîchissent encore Le Black Friday smartwatch traite, par exemple, au moment où nous parlons, avec des dizaines de nouvelles affaires susceptibles d’entrer dans l’équation le 30 novembre, alias Cyber ​​Monday 2020. Mais si vous avez l’intention d’acheter une Galaxy Watch Active 2 de 44 mm à son prix le plus bas possible , vous ne voudrez peut-être pas perdre une seconde de plus et appuyer sur la gâchette tout de suite sur eBay.

QuickShipElectronics, qui se trouve être l’un des fournisseurs de technologie les plus fiables de la plate-forme, avec un score de retour positif presque parfait de 99,7% basé sur plus de 17000 évaluations de clients au cours des 12 derniers mois seulement, vend actuellement l’appareil portable publié à l’automne 2019 pour aussi peu que 124,99 $.

C’est si vous ne voulez acheter qu’une seule unité, remarquez, avec ceux qui souhaitent acheter deux ou plusieurs de ces smartwatches compatibles Android et iOS qui cherchent à économiser deux dollars supplémentaires par appareil. Ce n’est certainement pas beaucoup, mais 124,99 $ est considérablement inférieur à ce que Samsung et la plupart des détaillants tiers autorisés facturent normalement une Watch Active 2 de 44 mm uniquement GPS en noir.

Ce ne serait pas moins de 269,99 $, et bien que ce ne soient pas des unités neuves, inutilisées, non ouvertes et non endommagées que vous regardez ici, elles sont couvertes par une garantie du vendeur complète d’un an. Ledit vendeur le mieux noté peut également se porter garant de l ‘«excellent» état de chaque smartwatch disponible à 125 (ou 123) dollars au moment de la rédaction de cet article, le seul inconvénient de réclamer cette affaire tueur étant que vous n’obtenez pas le emballage d’origine de la Galaxy Watch Active 2.

Sinon, ces montres intelligentes Samsung fortement remises devraient être essentiellement aussi belles que neuves et fonctionner parfaitement, prenant en charge tout, de la surveillance de la fréquence cardiaque au suivi GPS autonome, à la supervision du sommeil, et oui, Technologie de surveillance ECG également.

Au cas où vous vous poseriez la question, oui, une toute nouvelle Galaxy Watch Active 2 peut être obtenue à un prix décent chez Best Buy ou Amazon avant le Cyber ​​Monday également, mais ces offres sont certainement pâles par rapport à l’énorme réduction de prix de 145 $ disponible ici .