La star de Batman Peter Sarsgaard fait l’éloge de la performance de Robert Pattinson

L’univers des films de DC cherche à se diriger dans une direction très intéressante et l’une de ces directions intéressantes pourrait enfin être à nouveau un film Batman. Le Batman a été à différents niveaux de développement depuis des années maintenant et avait traversé un réalisateur et une star sur son chemin vers le grand écran. Tout comme il semble que tout se mettait en place et le réalisateur Matt Reeves partageait les premiers regards sur les médias sociaux, puis la pandémie de COVID-19 a tout arrêté. Le film devrait bientôt reprendre la production, mais Warner Bros.a pris la décision de retarder le film de juin 2021 à octobre 2021 pour donner à toutes les personnes impliquées le temps de terminer la production. L’une des personnes qui doivent revenir à l’ensemble des Le Batman est finalement Peter Sarsgaard qui a confirmé « J’ai fini à 80% avec ma part, donc je voudrais juste faire les 20 derniers pour cent » au Hollywood Reporter. Il a également parlé de ce qu’est une grande star du travail Robert Pattinson fait avec le rôle.

Il a l’air incroyable. Je dois dire qu’il le fait vraiment, vraiment. Le travail qu’il faisait était vraiment cool. J’ai vraiment creusé son Batman, et j’ai hâte de le voir [on-screen]. Je pense que c’est un acteur très intéressant, et je l’ai aimé à plusieurs égards. Je l’aimais dans le film des frères Safdie[[Bon temps]qu’il a fait. Il était si bon dans ce film. Et j’ai vraiment aimé celui qu’il venait de faire. C’est fou, pour moi, le film de comédie qu’il vient de faire avec Willem Dafoe. Le phare. C’est tellement étrange et génial. C’est juste un acteur intéressant et intéressant.

Tout le monde saute toujours sur les acteurs qu’ils ne sont pas assez bons ou qu’ils ne conviennent pas à Bruce Wayne. Cela se produit presque à chaque fois qu’ils interprètent Batman en tant que personnage, il n’y a donc pas beaucoup de différence entre le contrecoup obtenu par Pattinson et le contrecoup que n’importe qui d’autre dans ce rôle a obtenu. Le casting de Le Batman est fantastique de bien et Reeves a fait l’une des meilleures trilogies de tous les temps avec le Planète des singes films ces dernières années. Si quelqu’un peut élever Batman à un autre niveau, avec ce casting fantastique offrant de grandes performances, ce serait lui.

Le Batman, réalisé par Matt Reeves, avec Robert Pattinson, Zoe Kravitz, John Turturro, Coin Farrell, Andy Serkis, Paul Dano, Peter Sarsgaard, Jeffery Wright, Max et Charlie Carver, et plus ouvriront le 1er octobre 2021.

