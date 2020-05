La Société arrive maintenant avec la saison 2 et tout ce que les fans doivent savoir

– Publicité –



Mises à jour de la saison 2 de la société: Ce sera une bonne nouvelle pour tout le monde. Une autre saison est en cours de publication pour la Société. Le spectacle est une série mystère et il est assez célèbre dans le monde entier. Il a également reçu d’excellentes critiques de la part des fans et des critiques. Ce Netflix a déjà décidé de renouveler la série pour une saison de plus.

La date de sortie de la saison 2 de la société

Jusqu’à présent, il n’y a pas de nouvelles officielles pour les responsables de l’émission pour la date de sortie de la deuxième saison. Cependant, nous pouvons également nous attendre à la sortie de la deuxième saison d’ici la fin de cette année. Il peut également y avoir un retard dans la date de sortie en raison du COVID-19 et il s’aggrave maintenant.

Donc, malheureusement pour les fans, ils doivent attendre même si le spectacle a été renouvelé et avoir obtenu le feu vert de Netflix.

Le casting de la saison 2 de The Society

Comme certaines des sources proches le confirment et d’autres ont même confirmé que la deuxième saison aura le même casting que la précédente. Mais, c’est juste l’attente des sources que nous n’avons pas de nouvelles officielles de leur part jusqu’à présent.

Nous ne savons pas non plus s’il y a ou quelques ajouts de nouveaux personnages dans la deuxième saison de l’émission. mais, très probablement, il n’y aura aucune sorte d’ajout de nouveaux visages car ce n’est que la deuxième saison de l’émission.

Y a-t-il encore une bande-annonce?

Non, pour l’instant il n’y a pas de trailer pour la deuxième saison de l’émission. Mais les fans ne devraient pas non plus attendre la bande-annonce pour la deuxième saison prochainement. Comme nous savons tous que toutes les grandes maisons de production sont arrêtées, de même que la maison de ce spectacle, il faudra donc un certain temps aux fabricants pour sortir la bande-annonce de la deuxième saison du spectacle.

