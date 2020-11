La ruée vers la précommande PS5 paralyse de nombreux magasins et sites Web

Dans la lutte pour ce qui sera probablement les dernières consoles PS5 cette année, il y a eu une vraie course dans les magasins hier soir. Attention, c’était le milieu de la nuit.

En fait, seul GameStop avait annoncé qu’il aimerait prendre de nouvelles précommandes à partir de minuit. Mais même dans les minutes qui ont précédé, les utilisateurs ont pris d’assaut les magasins et certains d’entre eux les ont poussés à leurs limites. La page de précommande n’était accessible que sporadiquement et s’est finalement mise à genoux à 00h15. Jusque-là, il n’était probablement pas possible pour un utilisateur de pré-commander la PS5.

Curieusement, les utilisateurs ont ensuite poussé vers Media Markt, Saturn, Amazon et Otto, car des échecs totaux ont également été observés ici. Depuis, de plus en plus sur Google Précommandez PS5 etc. a été fouillé, notre serveur s’est également rendu sous la ruée massive. À ce stade, un grand merci à nos amis PHP hôtes, qui ont fourni des ressources supplémentaires en quelques secondes. Et cela au milieu de la nuit!

GameStop promet que vous pourrez précommander la PS5 dès que leur site Web sera à nouveau en ligne. Malheureusement, rien de tout cela n’a été remarqué. Quand cela sera possible à nouveau n’est pas du tout clair, d’autant plus qu’il est à craindre que tout s’effondre à nouveau.

Un vrai phénomène que vous pouvez observer ici et que tous les lancements de produits ne gèrent pas. Donc, pour le moment, il est plus chanceux de pouvoir pré-commander une PS5 pour ne pas être en colère si cela ne fonctionne pas à nouveau.

Plus d’informations sur les options de précommande PS5 sont régulièrement disponibles ici. Ensuite, Amazon souhaite proposer de nouvelles options de précommande à partir de 13 heures