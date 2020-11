La route vers un avenir plus vert dépend de millions de points de charge supplémentaires et d’une autonomie plus longue

Boris Johnson a reçu les applaudissements des militants écologistes avec sa décision d’interdire la vente de nouvelles voitures à essence et diesel de 2040 à 2030. Mais bien que cette décision accélérera le passage du Royaume-Uni à zéro émission nette, elle présente un énorme défi pour le industrie automobile. Alors que les ventes augmentent rapidement, à l’heure actuelle, environ 12% seulement des voitures vendues au Royaume-Uni chaque année sont facturées via un point de connexion. Augmenter ces ventes dépend de convaincre les conducteurs méfiants qu’ils ne se retrouveront pas coincés au milieu de nulle part avec une batterie à plat. Si vous n’avez pas d’allée, charger une voiture électrique peut toujours être délicat (Photo: Andrew Matthews / PA Wire) Le défi de la charge En plus de la construction de voitures avec une autonomie plus longue, l’installation de plus de points de prise de voiture sera cruciale. Il existe actuellement un peu plus de 20 000 chargeurs de véhicules électriques au Royaume-Uni. Des millions de plus seront nécessaires dans les années à venir pour suivre le rythme du nombre de nouveaux véhicules sur les routes. L’industrie des bornes de recharge est optimiste, insistant sur le fait qu’elle sera en mesure de déployer suffisamment de chargeurs pour répondre à la demande. PodPoint, l’un des plus grands fournisseurs de bornes de recharge du Royaume-Uni, affirme livrer 5 000 nouveaux chargeurs chaque mois. National Grid est également convaincu qu’il peut fournir des mises à niveau du réseau pour s’assurer que la croissance de la demande de VE ne submerge pas les lignes électriques. Mais il faudra encore du temps avant qu’un véhicule électrique fonctionne pour tout le monde. Les ménages dépourvus d’allée privée devront fortement s’appuyer sur des chargeurs dans des endroits comme les supermarchés et les parkings locaux, qui prendront plus de temps à se déployer que les chargeurs sur les allées privées. «Votre lieu de résidence et votre utilisation de la voiture détermineront si vous êtes le prochain en ligne pour un véhicule électrique maintenant, ou si un véhicule électrique devient approprié dans deux ou trois ans», admet le fondateur de PodPoint, Erik Fairbairn. «Il est clair que nous avons un peu plus de construction à faire.» À long terme, les véhicules électriques peuvent être moins chers à posséder que les voitures à essence ou diesel, car le carburant est beaucoup moins cher (Photo: AP Photo / Kirsty Wigglesworth) La guerre des prix Le coût est également un énorme problème. Les économies de carburant et les services moins chers signifient que les voitures électriques peuvent être moins chères à long terme, mais le coût initial d’un véhicule électrique est toujours environ 20% plus élevé qu’un moteur à essence ou diesel équivalent. «Il y a un réel défi pour les constructeurs car l’équation des coûts des véhicules électriques est difficile pour eux de se mesurer», explique Ian Plummer d’Auto Trader. «Les groupes motopropulseurs sont plus chers à produire pour eux que les équivalents essence ou diesel. Et à moins qu’ils ne puissent développer leur échelle de manière significative et rapide, ils ne pourront pas réduire ces coûts. » Pour le Royaume-Uni, la mise à l’échelle de la production de véhicules électriques dépend dans une large mesure de la mise en place d’un train d’approvisionnement britannique pour des composants tels que les batteries. Cela donnera aux fabricants britanniques un accès facile aux matériaux très demandés sur le marché international, explique Andy Eastlake, directeur général du Low Carbon Vehicle Partnership. Mais le Royaume-Uni ne possède actuellement aucune usine majeure capable de produire des batteries au lithium pour les voitures. «La capacité de fabrication des batteries en particulier… cela va être l’un des défis», admet M. Eastlake. Les ministres ont promis 1 milliard de livres sterling pour construire la chaîne d’approvisionnement britannique des véhicules électriques pour aider à résoudre le problème. Si les constructeurs automobiles ne peuvent pas faire évoluer leurs usines de fabrication pour réduire les coûts, le seul autre moyen de faire baisser les prix est que le gouvernement intervienne. Cela ne doit pas nécessairement être avec des subventions pour une nouvelle voiture électrique, bien que les subventions soient disponibles au moins jusqu’au 2022. En Norvège, les propriétaires de VE bénéficient d’un parking gratuit, de l’utilisation gratuite des voies de bus et de 50% de réduction sur les routes à péage. L’industrie automobile fait face à une course contre la montre pour réduire les coûts, déployer des points de charge et faire évoluer la fabrication avant 2030. Si elle ne réussit pas, les clients ne se lanceront pas dans un avenir électrique – ils devront être poussés.

