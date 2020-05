La refonte du Super Rugby s’impose, selon l’ancien entraîneur des Wallabies Michael Cheika

Michael Cheika dit qu’il a poussé fort pour une refonte du Super Rugby pendant son règne en tant qu’entraîneur des Wallabies mais qu’il a gagné peu d’amis au Rugby Australie pour ce faire.

Bien avant que la pandémie de coronavirus n’étrangle le sport, Cheika a déclaré avoir interrogé les patrons du jeu sur leur acceptation continue de « l’argent facile » en développant continuellement le Super Rugby.

Il a déclaré au podcast offtheball.com que la compétition avait érodé la base de soutien du sport, quelque chose qui est revenu à la maison maintenant que le rugby est à genoux face à COVID-19.

« Nous sommes de plus en plus gros parce que nous voulions plus d’argent pour la télévision, plus d’argent pour la télévision », a-t-il déclaré.

Michael Cheika (Getty)

« La réalité est que nous avons eu le Super Rugby, cela a perdu de l’argent pour tous les clubs, et nous avons maintenu notre présence dans ce tournoi.

« C’est là que je me suis un peu brouillé avec le rugby australien. Il y a quelques années, quand ils ont fait le dernier arrangement autour de ce à quoi le prochain Super Rugby allait ressembler, j’étais catégorique sur le fait de changer pour le trans-Tasman, et le Japon comme bien. »

Cheika a déclaré que les fuseaux horaires rendaient difficile l’intégration des équipes sud-africaines et argentines, dont la présence rendait difficile la constitution d’une base de fans locale.

Avec moins de déplacements, il pensait qu’il serait plus facile d’organiser un tirage au sort qui était la pierre angulaire des supporters et des sponsors.

L’entraîneur des Wallabies Michael Cheika lors d’une séance d’entraînement à la Coupe du Monde de Rugby. (Getty)

Cheika a déclaré que RA avait perdu de vue la mesure de succès à l’ancienne – le nombre de participants, où les futurs Wallabies et supporters sont récoltés.

Désormais entraîneur adjoint de Sydney Roosters, il pensait que l’insistance de la LNR sur le fait que ses offres de diffusion incluaient un élément gratuit l’avait rendu plus visible que le code à 15 joueurs, qui se trouve presque entièrement derrière un mur payant pour maximiser les revenus.

Pendant ses mandats d’entraîneur chez les Waratahs et les Wallabies, il a ouvert les portes de la formation aux adolescents, espérant les inciter au rugby.

Il a déclaré qu’il était devenu évident que les seuls joueurs qu’ils connaissaient étaient des anciens stars de la LNR, Israel Folau et Curtis Rona, qu’ils avaient reconnus grâce à la couverture en clair de la ligue de rugby.

« Je pense que nous optons probablement parfois pour l’argent facile et je comprends pourquoi. Ce n’est pas facile d’abandonner cette belle sucette, ce gros argent de la télévision », a-t-il déclaré.

« Autant (Super Rugby) est une grande compétition, mais ce n’est pas durable et donc c’est prouvé avant COVID-19. »

