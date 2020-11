La récupération d’alcoolique aide les autres à vaincre la dépendance en lock-out

De temps en temps, Jane Arnold voit des gens prendre un verre – comme à Noël ou au théâtre – et se dit: «Ce serait bien». Mais c’est une pensée qu’elle rejette rapidement et elle se rappelle à quel point l’alcool a fait exploser sa vie. Au cours de sa descente de quatre ans dans un «endroit très sombre», elle a écrasé sa voiture alors qu’elle était ivre alors que son fils adolescent était passager et a donné à sa mère un œil au beurre noir – des incidents dont elle a profondément honte. Aujourd’hui, la mère d’un enfant de 54 ans est sobre depuis sept ans et travaille comme assistante dans un centre de désintoxication pour toxicomanes et alcooliques, aidant les autres à se rétablir. » C’est une dépendance égoïste » Jane, d’Essex, dit qu’elle est nerveuse de partager à quel point elle s’est baissée quand elle a bu de peur d’être jugée, mais – après avoir passé des années à nier son problème d’alcool – elle pense que faire face aux faits était important dans son rétablissement, et elle espère que son histoire agira comme un avertissement aux autres. «C’est un très s dépendance aux elfes », dit-elle. «Vous ne vous souciez de personne d’autre que de vous-même. Je me sens horrifiée quand je pense à la façon dont j’ai risqué la vie de mon fils ce jour-là dans la voiture. La mère d’un enfant est une travailleuse de soutien au centre de réadaptation Step by Step Recovery de Southend, The Lighthouse (Photo: Step by Step Recovery) frapper ma mère – elle était dans mon visage à propos de ma consommation d’alcool et je l’ai coupée avec mon téléphone, ce que je ne me souviens pas avoir fait. C’était horrible, j’adore ma mère. C’est honteux et je ne rêverais pas de faire ça aujourd’hui. »Alors, quand je pense qu’un verre serait bien, je me souviens de la réalité, il n’y a pas de souvenir euphorique. Quand je buvais, je n’étais pas une personne très gentille. C’était le carnage et le chaos. »Les femmes d’âge moyen, les` `alcooliques cachés » du Royaume-Uni, les recherches suggèrent que les gens boivent plus pendant la pandémie de Covid, et une enquête récente a révélé que les plus de 50 ans couraient un risque particulier. le Royaume-Uni boit de façon excessive au moins une fois par semaine pendant le verrouillage, selon l’association caritative spécialisée dans les drogues, l’alcool et la santé mentale With You (We Are With You). Un peu plus de la moitié boit à un niveau qui pourrait causer des problèmes de santé maintenant ou à l’avenir, avec près d’un sur quatre classé comme à haut risque ou possiblement dépendant.L’enquête suggère que les restrictions relatives aux coronavirus ont conduit à plus de 5,2 millions de plus de 50 ans de boire seuls et que le problème est sur le point de s’aggraver – avec environ 1,3 million de personnes pensant que le deuxième verrouillage national les conduira à boire encore plus. La collègue de Jane, la directrice du traitement Step By Step Recovery, Danielle Byatt, a déclaré que les femmes d’âge moyen étaient le plus grand groupe à être admis dans ses centres de réadaptation, à Londres et à Southend, pendant la pandémie. «Ce sont les« alcooliques cachés »du Royaume-Uni, car pour le monde extérieur, ils semblent bien», a-t-elle déclaré. «Les gens utilisent souvent l’alcool pour échapper à la réalité. De nombreuses femmes se débattaient déjà et étaient mécontentes de leur vie avant que la pandémie et le coronavirus ne rendent la situation bien pire. «Souvent, les femmes ont abandonné leur carrière pour élever des enfants et se sont soudainement retrouvées coincées à la maison, d’âge moyen, avec le sentiment que« la vie leur était passée ». Soit les enfants étaient partis, soit ils avaient eu une pression supplémentaire pour les scolariser à la maison et tout était devenu trop difficile. »Frappant le fond Quand dans la trentaine, Jane a perdu ses bébés jumeaux. Elle avait 43 ans lorsque sa consommation d’alcool est devenue vraiment incontrôlable, ce qu’elle n’a pas attribué à une chose en particulier, mais plutôt à une habitude malsaine pour faire face aux chocs de la vie qui se sont intensifiés avec le temps. «Pour être honnête, avec le recul, j’ai toujours été un gros buveur, et je buvais plus quand les temps devenaient difficiles, mais jusque-là, j’avais toujours réussi à le maîtriser », a-t-elle déclaré. «Mais c’est une maladie progressive. Vous avez une bouteille par vin et par nuit, puis cela se transforme en deux, puis en trois. Ensuite, j’achetais du whisky. »Jane sent qu’elle a trouvé sa« vocation dans la vie »en travaillant comme assistante en réadaptation (Photo: Step by Step Recovery) Mes cheveux ont commencé à tomber et ma peau est devenue très mauvaise. Pourtant, je sentais que je devais prendre un verre pour me sentir normal. Finalement, Jane a été déconnectée malade de dépression du travail bancaire qu’elle avait occupé pendant 34 ans. Les tentatives de ses parents pour l’aider se sont heurtées au déni. «Je buvais seul avec les rideaux fermés. Je buvais 24 heures sur 24 jusqu’à ce que je m’évanouisse. Votre sommeil devient irrégulier, vous ne dormez pas vraiment très profondément. «Je ne mangeais pas beaucoup. Mes cheveux ont commencé à tomber et ma peau est devenue très mauvaise. Pourtant, je sentais que je devais prendre un verre pour me sentir normal. «Mes parents étaient très inquiets pour moi mais je ne pouvais pas admettre que j’avais un problème. Vous devenez manipulateur. Je cachais mon alcool, même dans une ruelle voisine en promenant le chien. J’allais dans différents magasins pour ne pas savoir combien je buvais. »Une bataille acharnée pour la guérison Après l’accident de voiture et l’œil au beurre noir de sa mère, les parents de Jane ont organisé une intervention et l’ont réservée en cure de désintoxication, où elle était traité pendant trois mois. «Mes parents avaient remarqué que j’avais commencé à halluciner, je n’arrêtais pas de penser que des araignées rampaient sur les murs qui n’étaient pas là.» Le jour de mon traitement, ma mère avait emporté tout mon verre. Je fulminais et tremblais vraiment fort et je suis allé dans leur salle de bain et j’ai bu une bouteille entière de Listerine. »On a dit à Jane que si elle n’avait pas eu d’aide, elle serait probablement morte dans les six mois. «Une amie que j’ai rencontrée en cure de désintoxication est sortie et a rechuté et est décédée des suites de l’alcool, et c’était un grand réveil.» Le fils de Jane a assisté à sa journée de «remise des diplômes» en cure de désintoxication, et il était clair à quel point le voyage avait été émouvant lui. En savoir plus «Mon meilleur ami m’a dénoncé pour conduite en état d’ivresse avec mes enfants et cela m’a sauvé la vie» «Il a pleuré et a dit:« Je récupère ma mère ». Je savais que j’étais propre mais j’étais dans un environnement de coton en cure de désintoxication et j’ai dû apprendre à me débrouiller sans alcool dans le monde réel. «Mon fils était ma motivation. Il était parti vivre avec son père et je voulais qu’il revienne dans ma vie. Je ne voulais simplement pas continuer comme je l’avais été, ce n’était pas une vie, c’était juste d’exister dans un endroit très sombre derrière des portes closes. Je suis maintenant présent pour mon fils, il n’y a pas de remède contre l’alcoolisme. Je dois vivre avec ce reste de ma vie «Et je savais que j’avais volé la tranquillité d’esprit de mes parents. J’ai eu beaucoup de chance de bénéficier d’un soutien si merveilleux de ma famille. «J’ai du respect pour cette maladie. Il n’y a pas de remède contre l’alcoolisme. Je dois vivre avec ce reste de ma vie. »Jane dit qu’elle n’a pas pu retourner à son travail à la banque et qu’elle est vraiment heureuse d’aider d’autres toxicomanes. «Bien que ma dépendance m’ait amené au fond de la mer, je suis tellement heureux d’avoir trouvé ma vocation dans la vie. C’est bon parce que j’aime aller au travail tous les jours et soutenir les autres qui ont vécu la même chose que moi. »Une nouvelle ligne d’assistance gratuite et confidentielle pour les alcooliques des plus de 50 ans est lancée par With You. Appelez le 0808 8010750 ou visitez le site Web www.wearewithyou.org pour plus d’informations. Avez-vous une histoire réelle? Envoyez un courriel à [email protected]

Omega 369 Horse Master Aide à la Prise de Poids et d'Etat Cheval Solution Buvable 5L OMEGA 3 6 9 est un premium concentré, riche en acides gras poly insaturés hautement digestibles, administrable à tous les chevaux des plus agités aux plus sédentaires. Il améliore le gain de poids sans les risques liés à l'excès de ration et donne un aspect brillant à la robe. Ce premium fournit en plus une

Les brasseurs de la Jonte Bière de Lozère Rivière Noire - Quadruple Stout à la vanille élevée en fut de calvados 8° - Bouteille 75cl Houblons : Citra, Azacca, Nelson SauvinHoublon : Sorachi aceBière composée de malt d'orge et de blé : il y a 4 fois plus de mal torréfié dans cette bière que dans la brune classique des Brasseurs de la Jonte !DégustationRobe : une bière noire avec une mousse onctueuse couleur caféNez : notes de café

Burt's Bees Crème pour les lèvres à la fleur d’oranger et à la pistache Offrez à vos lèvres un bouquet aromatique à base de plantes et les bienfaits hydratants des beurres de karité et de cacao, le tout Nos crèmes pour les lèvres à la texture légère assurent une application en douceur et des lèvres saines.

Urtekram Crème pour les mains à la Fleur d’Oranger Bio 75 ml - Hydratation Intense Un effet hydratant et protecteur de la peau, c’est ce qu'offre cette crème à la fleur d’oranger bio d'Urtekram Rise & Shine. Elle incarne la formule parfaite pour retrouver des mains douces. Avec sa texture non grasse et légère, la crème pour les mai

Myprotein Mélange de récupération nocturne - 5kg - Crème à la fraise Notre formule de nuit unique combine un mélange à libération lente de protéines de lait, de caséine micellaire, de concentré de lactosérum et de blanc d'œuf en poudre, pour favoriser le développement et le maintien de la masse musculaire1 pendant votre sommeil.

Myprotein Mélange récupération extreme - 2.5kg - Crème à la fraise Destinée à la récupération1, cette formule combine du lactosérum hydrolysé et de l'isolat avec des glucides, de la créatine et un mélange unique de vitamines et de minéraux. Grâce à notre formule, vous serez toujours prêt pour votre prochaine séance d'entraînement.