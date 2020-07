La recherche sur le vaccin contre le coronavirus a montré des résultats prometteurs de plusieurs médicaments

– – – Des recherches récentes sur le vaccin contre le coronavirus ont montré des résultats prometteurs de plusieurs médicaments qui sont à des phases avancées d’essais cliniques. recherche sur le vaccin contre le coronavirus Un certain nombre de candidats vaccins termineront les essais de phase 3 au cours du prochain mois et pourraient recevoir une autorisation d’utilisation d’urgence cet automne s’ils s’avèrent actifs et sûrs. recherche sur le vaccin contre le coronavirus Mais le Dr Anthony Fauci a expliqué lors d’une réunion que les vaccins ne seraient largement accessibles au public qu’en 2021. même lorsqu’ils sont approuvés cette année. serait notre meilleur espoir de revenir à un sentiment de normalité. Et de nombreux candidats vaccins ont déjà montré des résultats prometteurs. Ils pourraient bloquer le nouveau coronavirus avec des effets secondaires minimes. Mais les essais cruciaux de phase 3 n’ont pas encore commencé pour plusieurs de ces composés expérimentaux. puisque des dizaines de milliers de volontaires du monde entier doivent être enregistrés dans les évaluations. Une fois la recherche terminée, les régulateurs de la recherche sur les vaccins contre le coronavirus peuvent approuver les premiers vaccins pour une utilisation d’urgence dès cet automne, en supposant que tout se passe comme prévu. Mais des obstacles importants demeurent et le Dr Anthony Fauci explique pourquoi si les vaccins sont approuvés cette saison. Le Dr Anthony Fauci explique qu’ils ne seront largement disponibles qu’en 2021. Moderna développe également son vaccin candidat en partenariat avec le gouvernement américain. Mais il n’y a aucune garantie que ces médicaments seront finalement approuvés, aussi prometteurs soient-ils pour le moment. S’ils sont acceptés, la logistique de fabrication et de déploiement des médicaments pourrait encore retarder les campagnes de vaccination, en particulier dans les pays en développement. Sans parler du fait qu’une part croissante de la population s’oppose aux vaccins. et ils pourraient entraver les campagnes de vaccination contre le COVID-19. Fauci a expliqué lors d’une session de questions-réponses en direct à l’aide du Washington Post qu’un vaccin ne serait probablement pas «largement disponible» pour le public américain avant «plusieurs mois» en 2021. «Il est probable qu’au début de l’année prochaine, nous aurions des dizaines de millions de doses disponibles. »A expliqué Fauci, ajoutant que certaines entreprises avaient prédit qu’elles feraient encore plus de doses que cela. «Je pense qu’à l’aube de 2021, dans quelques mois, vous auriez des vaccins qui seraient largement accessibles. «Nous avons souvent parlé de l’utilisation d’urgence de vaccins et d’autres médicaments qui pourraient être efficaces contre le virus. candidats efficaces pour un déploiement d’urgence, mais Fauci n’a pas abordé cet aspect. Si la recherche sur les vaccins est terminée cet automne, la FDA pourrait accepter les candidats efficaces pour un déploiement d’urgence. Mais dans ce scénario, ce n’est pas le grand public qui aura accès à ce médicament. ni ne devrait l’être. Les employés de la santé et les autres hommes et femmes souvent exposés au virus. en plus des patients à risque comme les plus âgés, peut être l’un des premiers à être vacciné. À mesure que l’approvisionnement augmente, des campagnes de vaccination généralisées commencent. La même chose vaut pour le reste du monde. pas seulement les États-Unis. Prouver qu’un vaccin est à la fois efficace et sûr contre le COVID-19 n’est que la première étape. Approvisionner le monde entier est un effort énorme qui pourrait prendre des années et des dizaines de milliers de doses. Pourtant, les vaccins contre les coronavirus sont en passe d’être disponibles dans les mois à venir, ce qui sera une réalisation exceptionnelle pour la communauté scientifique. Il est toujours possible que les favoris mentionnés ci-dessus ne soient pas pris en charge par le dernier essai. Mais environ 25 vaccins expérimentaux sont actuellement en essai sur l’homme sur plus de 150 candidats, rapporte CNBC. Cela nous donne de plus grandes chances d’en trouver qui fonctionnent. candidats efficaces pour un déploiement d’urgence Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses a discuté des recherches récentes selon lesquelles les anticorps peuvent disparaître après aussi peu que trois semaines. Des études ont expliqué que la réaction immunitaire est plus compliquée que cela. mettant en évidence la réponse des lymphocytes T qui n’est pas capturée avec des tests d’anticorps. Même certains chercheurs en vaccins ont commencé à signaler la double protection que leurs médicaments pouvaient offrir. qui comprend à la fois des anticorps neutralisants en plus des lymphocytes T. Le spécialiste a déclaré que les anticorps sont un endroit où «nous devons obtenir plus d’informations». «Nous sommes à peine six mois après le début de l’épidémie», a-t-il déclaré. «Puisque nous sommes à peine six mois après le début, nous ne savons pas combien de temps [antibodies] dernier dans la plupart des gens. Mais le simple fait est… qu’il y a des individus pour lesquels les anticorps ne durent qu’une brève période. Nous devrons comprendre ce que cela signifie. » Fauci a poursuivi: « Encore une fois, nous apprenons au fil des mois et des semaines, mais nous n’avons toujours pas toutes les informations dont nous avons besoin. » – – –

