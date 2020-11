La proportion de diplômés universitaires obtenant un diplôme de première classe en hausse de 88% en huit ans

La proportion de diplômés britanniques ayant obtenu un diplôme de première classe dans les universités anglaises a augmenté de 88 pour cent au cours des huit dernières années, renforçant les craintes que l’inflation des notes se soit installée dans l’enseignement supérieur. Le Bureau des étudiants, qui a publié les chiffres, a déclaré qu’environ la moitié des premiers distribués étaient «inexpliqués». i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale Selon les statistiques du chien de garde, la proportion d’élèves bénéficiant d’un First est passée de 15,7% en 2010-11 à 29,5% en 2018-19. De cette augmentation, l’OfS a déclaré que 14,3 points de pourcentage étaient «inexpliqués par les changements dans la population diplômée» depuis 2010-2011. Dans toute l’Angleterre, il y avait des preuves d’une augmentation inexpliquée des premiers dans 73 pour cent des universités. « Problème pressant » En 2018-2019, les étudiants entrant à l’université avec des notes de niveau A inférieures à DDD étaient presque quatre fois plus susceptibles de recevoir un premier que leurs homologues en 2010-11. Cependant, les chiffres ont montré que l’inflation des notes avait «ralenti» par rapport aux années précédentes, la proportion de premiers n’ayant augmenté que de 0,2 point de pourcentage entre 2017-18 et 2018-19. Nicola Dandridge, directeur général de l’OfS, a déclaré: «Bien que cela puisse indiquer que les freins ont été appliqués, il est clair que l’inflation des notes reste un problème important et pressant dans l’enseignement supérieur anglais.» En savoir plus Les universités perdent des milliers de livres sterling sur les cours de STEM alors que le financement est érodé par les coupes et l’inflation «sape» la confiance «Une inflation inexpliquée des notes risque de saper la confiance du public dans l’enseignement supérieur et de dévaloriser le travail acharné des étudiants. Les diplômes doivent résister à l’épreuve du temps, c’est pourquoi l’OfS continuera de s’attaquer à ce problème tant au niveau sectoriel qu’au niveau universitaire individuel. La semaine dernière, l’OfS a lancé une consultation sur des propositions qui lui permettraient d’intervenir si des preuves montraient qu’une université ne satisfaisait pas aux normes fixées et reconnues par le secteur de l’enseignement supérieur au sens large. Universities UK a déclaré: «Il est essentiel que les classifications des diplômes aient un sens pour les étudiants et les employeurs, et les universités prennent des mesures pour améliorer la transparence, l’équité et la fiabilité dans la manière dont elles délivrent les diplômes.» Alma mater de Williamson Le secrétaire à l’éducation Gavin Williamson a retardé les GCSE et A -examens de niveau en Angleterre mais ont rejeté les appels visant à réduire leur contenu (Photo: Tolga AKMEN / AFP) Selon l’analyse de l’OfS, les universités qui avaient connu certaines des plus grandes augmentations inexpliquées de Firsts étaient Huddersfield, Buckingham, Anglia Ruskin et le secrétaire à l’éducation L’alma mater de Gavin William, l’Université de Bradford. Depuis qu’il est devenu secrétaire à l’éducation, M. Williamson s’est engagé à plusieurs reprises à lutter contre l’inflation des grades universitaires. Dans un communiqué, l’Université de Buckingham a déclaré qu’il n’était « pas inhabituel de voir une plus grande variation dans les notes que les étudiants obtiennent d’une année sur l’autre » parce qu’elle avait des « cohortes plus petites ». L’université a également déclaré que son pourcentage de Firsts et 2.1s était resté statique depuis 2018. L’Université de Huddersfield a déclaré qu’elle mettait «un fort accent sur l’apprentissage et l’enseignement et c’est ce qui explique l’amélioration des performances de nos étudiants». Il a déclaré qu’il n’y avait eu «aucun changement à nos algorithmes d’évaluation» au cours des 10 dernières années.

Pandora Charm Diplôme Hibou Ce charm en Argent 925/1000e riche en détails représente une chouette portant la célèbre toque carrée ainsi que le diplôme roulé et enrubanné, mettant ainsi en exergue la vertu que cet oiseau symbolise depuis des temps immémoriaux : la sagesse. Ce fascinant motif de chouette aux splendides yeux bleus

Teak Haus Billot rond en teck 45cm - Teak Haus - Billot rond Un ustensile indispensable dans une cuisine pour la découpe de tout aliment, ce billot rond en teck vous est proposé par Teak Haus célèbre fabriquant américain. La matière première est certifiée FSC (bois contrôlé), une démarche écologique de l'entreprise.Sa réalisation en bois debout fait son originalité,

Huile de Lin Horse Master Matiere Premiere Alimentation Cheval Solution Buvable 5L L'huile de lin propose une supplémentation d'acides gras (oméga 3-6-9) en proportions idéales. Les acides gras 3 et 6 sont dits essentiels : l'organisme en a besoin, mais il ne peut les fabriquer lui même. D'où l'importance de l'alimentation, seule source d'apport. Les omégas 9 sont des acides gras

Bosch Lave vaisselle tout integrable 60 cm BOSCH SMV88TX46E Classe énergétique A+++ - Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance - SuperSilence 41 dB(A) - Niveau sonore progr. Silence : 39 dB - Moteur EcoSilence Drive - Départ différé - Timelight projection du temps restant au sol - Tiroir à couverts VarioFlex Pro - Système de séchage Zeolith® 3D

FRIGELUX Table top FRIGELUX TT88 Classe énergétique A+ - Clayette verre - Silencieux 41 dB - Porte réversible - Faible largeur - Classe A+ : votre frigo Frigelux dispose d’un rendement énergétique très performant vous permettant de réaliser des économies sur votre facture d’électricité, tout en faisant un geste écologique fort. Grâce aux

hjh OFFICE PRO BISTRO F88Q C - Système de tables conférence 80 x 80 chrome chêne Ainsi il est simple de répondre à vos exigences particulières !Piètement composé de la colonne de table et d'un socle, chromé, plateau de table carré 80 x 80 cm, hauteur de travail : 74,5 cmPlateau de table 25 mm d'épaisseur panneau de copeaux avec revêtement de mélamine d'après DIN 68765, classe d'émission