La production cinématographique reprend lentement en Nouvelle-Zélande et à Prague – / Film

À la mi-mars, lorsque l’Amérique a commencé à prendre au sérieux la pandémie de coronavirus, les productions cinématographiques et télévisuelles ont été interrompues. Alors que les émissions de fin de soirée et quelques autres productions ont trouvé des moyens créatifs de se remettre au travail (au moins brièvement), la production télévisuelle et cinématographique commence lentement à reprendre à l’étranger. C’est un gros problème pour les titres de haut niveau comme Avatar 2, Le faucon et le soldat d’hiveret d’Amazon Le Seigneur des Anneaux montrer, et un peu de bonnes nouvelles bien nécessaires.

Selon Deadline, les protocoles de production en matière de santé et de sécurité en Nouvelle-Zélande ont été approuvés par le gouvernement national et, selon la New Zealand Film Commission, plusieurs productions «sont déjà en cours en toute sécurité». Cela signifie que cela ne devrait pas tarder avant que James Cameron Avatar les suites tournent à nouveau des images en direct. Lorsque la pandémie a commencé, Cameron est passé du travail sur le volet de l’action en direct à la gestion de la production virtuelle, et WETA Digital, basé en Nouvelle-Zélande, a continué de travailler sur les effets visuels des films.

Amazon Le Seigneur des Anneaux avait prévu une interruption de quatre à cinq mois après la fin de la production des deux premiers épisodes. La plupart du tournage a été terminé au moment où ils ont été fermés en raison de la pandémie, et le rapport indique qu’ils ne reprendront pas la production juste pour terminer ces épisodes; au lieu de cela, ils choisissent de prendre ce hiatus maintenant. (Il est incroyablement coûteux de remettre une production en marche, et comme ce spectacle a un budget méga-élevé, il est logique qu’ils cherchent à réduire les coûts, si possible.)

Chaque production qui tourne en Nouvelle-Zélande « devra désormais compléter une inscription auprès du portail ScreenSafe afin d’aider le ministère de la Santé à retrouver les contacts et WorkSafe à surveiller ». Actuellement, les voyageurs internationaux sont tenus de mettre en quarantaine à leur arrivée dans le pays.

Pendant ce temps, la République tchèque a annoncé (via ComingSoon) que les productions internationales pourraient reprendre dans le pays à la mi-mai, mais elles ne nécessiteront pas de quarantaines étendues à leur arrivée. Au lieu de cela, la République tchèque exige que les équipages produisent un test COVID-19 négatif lorsqu’ils quittent leur pays respectif, puis ils seront à nouveau testés dans les 72 heures suivant l’atterrissage. Ils seront mis en quarantaine jusqu’à ce que le deuxième test revienne négatif, mais l’idée est que cette méthode réduira les périodes de quarantaine plus longues et contribuera à alléger les budgets des productions qui y tournent.

Cette annonce affecte des émissions comme Le faucon et le soldat d’hiver, Roue du temps, et Carnival Row saison 2. Pour les fans de Marvel, je suis sûr que la plus grande question est: comment ce retard forcé affectera-t-il la chronologie des émissions de Marvel Cinematic Universe à venir à Disney +? Veuve noireLa sortie en salles a déjà été retardée, mais compte tenu de l’interconnexion des propriétés du MCU, Le faucon et le soldat d’hiver peut-être être en mesure de frapper sa date de sortie d’origine? Ou sera-t-il retardé, provoquant un effet domino qui se répercute sur l’ensemble du MCU? Sans réponses à l’horizon, n’hésitez pas à spéculer.

Articles sympas du Web: