La priorité devrait être donnée à ceux qui en ont le plus besoin et non aux riches, selon un médecin de premier plan

Tout vaccin Covid-19 devrait être distribué en fonction de la priorité clinique plutôt que de permettre aux plus riches de payer pour sauter la file d’attente, a déclaré le médecin-chef adjoint de l’Angleterre.Lors d’un briefing de Downing Street sur le vaccin Pfizer / BioNTech, il a déclaré la distribution de vaccins. devrait être sur la base de «qui en a besoin». Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter i. Tout en déclarant qu’il n’était au courant d’aucun projet de les vendre en privé pour un accès prioritaire aux riches, il a suggéré que ce serait faux si cela se produisait. des choses que j’aime dans le NHS, c’est qu’il est là pour tout le monde, quel que soit leur niveau de richesse ou qui ils sont. En tant que clinicien, je pense que ces vaccins doivent être prioritaires sur ceux qui en ont besoin, pas sur ceux qui ont les moyens de les payer en privé », a-t-il déclaré. Le professeur Jonathan Van-Tam a révélé qu’il avait dit à sa propre mère septuagénaire d’être prête à prendre un vaccin Covid-19 au milieu des inquiétudes du gouvernement face à la propagande «anti-vaxx». La désinformation anti-vaxx Boris Johnson a également jeté son poids derrière le message du gouvernement sur les vaccins en disant lors d’une visite hier: «Je dirais certainement à tout le monde que l’anti-vaxx est Une absurdité totale – vous devriez absolument vous faire vacciner. »Les sondages suggèrent qu’entre une personne sur dix et une personne sur cinq hésitent à se faire vacciner, la désinformation anti-vaxx proliférant sur Twitter et Facebook, suscitant des inquiétudes à Whitehall. En savoir plus Vaccin Covid 19: les résidents et le personnel des foyers de soins doivent avoir la priorité alors que le NHS se prépare à déployer un nouveau vaccin Le gouvernement, le NHS et l’armée ont intensifié les préparatifs pour le déploiement d’un vaccin à partir du mois prochain après que BioNTech et Pfizer ont annoncé qu’ils en avaient développé un qui a montré une efficacité de 90% dans les essais cliniques.Le professeur Van-Tam a été inondé de courriels de membres du public demandant plus d’informations sur le vaccin, je comprends, ce qui, selon certaines sources, montrait un enthousiasme général pour le vaccin lorsqu’il est prêt. S’exprimant hier lors d’un briefing technique à Downing Street, le professeur Van-Tam a déclaré: «Si je pouvais, à juste titre et moralement, être au premier rang de la file d’attente, alors je le ferais parce que je fais absolument confiance au jugement de la MHRA (Medicines et l’Agence de réglementation des produits de santé) sur la sécurité et l’efficacité. «Mais ce n’est clairement pas juste. Nous devons cibler les personnes les plus à risque dans la société et c’est ainsi que cela devrait être dans le cadre de notre système. «Je pense que le« test maman »est très important ici. Ma mère a 78 ans, elle en aura 79 bientôt, et je lui ai déjà dit: « Maman, assurez-vous que lorsque vous serez appelée, vous êtes prête, soyez prête à prendre cela, c’est vraiment important pour vous à cause de votre âge » . »Le professeur Van-Tam a également déclaré qu’il offrirait personnellement son propre temps le soir et le week-end pour aider à administrer les vaccins.

PID Mo-apos;Blow - Pour ceux qui se préparent à fun [CD] Etats-Unis d’importation Mo-apos;Blow - Pour ceux qui sont sur le plaisir (CD NOUVEAU) Label: Act Music Format: CD Date de sortie: 29 avril 2011 non. de disques: 1 UPC: 614427965820 ...

La Maison écologique hors-série A-t-on vraiment besoin de... A-t-on vraiment besoin de logements si grands ? La Maison écologique fait le tour de ce grand sujet qu’est le petit habitat. Comment construire petit dans une société qui pousse sans cesse au « toujours plus » ? Eco-habiter un bâtiment de moins de 70 m2, seul, en couple ou en famille est un défi moins

Bien Etre En Soi Epoch Baobab Body Butter Nourrit votre peau grâce à une formule... Epoch Baobab Body Butter Nourrit votre peau grâce à une formule hydratante comprenant des extraits de plantes tels que le beurre de karité, l’huile de noix de macadamia et la pulpe de fruit du baobab africain. Ces soins ethnobotaniques, qui ont fait leurs preuves, favorisent une peau souple et lisse tout en

Noreva Xerodiane AP Plus Huile Lavante Non Parfumée 400ml Noreva Xerodiane AP Plus Huile Lavante Non Parfumée nettoie, nourrit et protège le visage et le corps. Les peaux très sèches et/ou à tendance atopique doivent être relipidées au quotidien. Cette huile permet d'apporter un maximum de nutrition et de confort en un minimum de temps. Elle est concentrée en huiles

Noreva Xerodiane AP Plus Huile Lavante Non Parfumée 100ml Noreva Xerodiane AP Plus Huile Lavante Non Parfumée nettoie, nourrit, protège et a un effet anti-irritations.Elle convient à l'adulte, à l'enfant et au nourrisson.Elle peut être appliquée sur le visage et sur le corps ; en cas de sécheresse sévère.Grâce à sa base lavante très douce sans savon, l'huile

Royal Canin Besoins Spécifiques Sensible 33 Adult Contenance : 400 g Pour les chats de 1 à 7 ans ayant une sensibilité digestive. Soutient le système digestif : Certains chats ont une sensibilité digestive qui peut se traduire par des selles plus molles. SENSIBLE 33 est spécifiquement formulé avec des protéines...