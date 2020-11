La politique de retour des supporters est injuste, dit Leeds Bielsa – Football

in

Le manager de Leeds United, Marcelo Bielsa, a déclaré que les fans ne devraient pas être autorisés à revenir dans les stades de la Premier League tant que tous les clubs n’auront pas reçu le feu vert pour que les supporters reviennent. Avec un verrouillage national d’un mois pour contenir la propagation du nouveau coronavirus qui devrait être levé le 2 décembre, le gouvernement a déclaré que jusqu’à 4000 fans peuvent assister à des événements sportifs d’élite en plein air dans les zones d’alerte moyenne à faible risque d’Angleterre.

Les clubs de Premier League à Londres et à Liverpool peuvent accueillir jusqu’à 2000 fans car ils relèvent de la zone d’alerte élevée de niveau 2, mais les équipes de Manchester et de Leeds, qui sont classées dans la zone d’alerte très élevée de niveau 3, devront attendre plus longtemps. .

« Peut-être qu’il pourrait y avoir une règle stipulant que si les supporters ne sont pas autorisés dans tous les stades, ils ne devraient pas être autorisés du tout tant que tout le monde n’est pas autorisé à les avoir », a déclaré Bielsa, dont l’équipe se rend à Everton samedi, aux journalistes. .

«Il ne devrait pas s’agir de la catégorie, ou des conséquences d’être dans une catégorie, il devrait s’agir d’essayer de maintenir la concurrence aussi égale que possible avec des choses contrôlables.

«La présence des fans a un effet sur les résultats. Ce que l’organisation dit, c’est que les personnes qui viennent d’endroits où le risque d’infection est plus élevé seront pénalisées. »