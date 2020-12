La nièce de Donald Trump prédit qu’il lancera la course présédentielle 2024

Mary Trump, la nièce du président Donald Trump et l’auteur du best-seller «Too Much and Never Enough», a déclaré que le «scénario le plus probable» pour la sortie de son oncle de la Maison Blanche est un rassemblement annonçant sa course à la présidentielle 2024 – en même temps comme l’inauguration de Joe Biden.

« Jusqu’à présent, le scénario le plus probable que j’ai entendu est qu’il va contre-programmer l’inauguration, peut-être avec un rassemblement annonçant sa candidature 2024, ce qui est une blague complète, ou quelque chose du genre », a déclaré Mary Trump à Vanity Fair. «Je veux dire, il a déjà vérifié. Deux mille personnes meurent chaque jour et il joue au golf. Je pense qu’il est beaucoup plus concentré sur ce qu’il peut obtenir dans les 50 prochains jours, sur les types d’accords qu’il peut conclure.

Samedi, le Daily Beast a rapporté que Trump avait déjà discuté de la possibilité de lancer sa campagne 2024 lors de l’inauguration de Biden – une mesure destinée à perturber la prochaine présidence démocrate et à gagner le soutien des républicains. (Les représentants de la campagne Trump n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de TheWrap.)

Mais la vie post-présidentielle de Trump sera également mêlée à des problèmes juridiques, a noté sa nièce dans son entretien avec Vanity Fair.

«Dès que Biden est inauguré, Donald perd énormément de pertinence, et donc ses enfants aussi. Je ne pense pas qu’ils comprennent tout à fait à quel point cette marque est gravement endommagée », a déclaré Mary Trump. «Donald ne regarde pas seulement les poursuites judiciaires de moi et E. Jean Carroll et d’autres personnes. Il examine également une exposition sérieuse des institutions bancaires, qui n’ont plus à le protéger. Et puis, bien sûr, il y a l’exposition juridique. Il est, et ses enfants, sont confrontés à des accusations potentiellement très graves – fraude fiscale, blanchiment d’argent, etc.

Elle a ajouté: « Ils vont avoir les mains pleines. »