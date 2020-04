La minisérie The History Channel – / Film

La place d’Ulysses S. Grant dans l’histoire américaine est assurée – mais aussi un peu mal comprise. Que ce soit son alcoolisme signalé, ses exploits sur le champ de bataille pendant la guerre civile, ou sa présidence moins que stellaire, la vie de Grant est souvent négligée par beaucoup. La biographie épaisse du répertoire de Ron Chernow a cherché à changer cela, et voici maintenant l’événement de minisérie de trois nuits de History Channel Subvention, qui s’efforce de faire de même (avec la participation de Chernow à nouveau). Regarder le Subvention bande-annonce ci-dessous.

Remorque Grant

Si je dis «Ulysses S. Grant», il y a probablement deux choses qui me viennent immédiatement à l’esprit: la guerre civile et l’alcoolisme. Sa présidence pourrait même ne pas entrer dans vos pensées. Mais il y avait plus à Grant qu’il n’y paraît. La nouvelle mini-série History Channel Subvention se propose de «faire la chronique de la vie de l’un des généraux et des présidents les plus complexes et les moins appréciés de l’histoire des États-Unis». La série «raconte l’histoire remarquable et typiquement américaine d’un homme humble qui surmonte des obstacles incroyables, atteint les plus hauts rangs du pouvoir et sauve la nation non pas une, mais deux fois. Avec un mélange homogène de scènes dramatiques, de commentaires d’experts et d’images d’archives magnifiquement améliorées, cette série découvre le véritable héritage du héros improbable qui a dirigé la nation lors de son plus grand test: la guerre civile et la reconstruction – la tâche herculéenne de réconcilier le Nord et le Sud. L’une des initiatives les plus courageuses et inattendues de la présidence de Grant a été de protéger le droit de voter pour les quatre millions d’esclaves libérés face à une résistance violente et généralisée. »

En plus de recréations élégantes d’événements, Subvention propose également des interviews à la caméra avec des experts comme Ron Chernow, le général à la retraite de l’armée américaine et l’ancien directeur de la Central Intelligence Agency (CIA) David Petraeus, auteur et journaliste de renom Ta-Nehisi Coates, professeur d’anglais à West Point Elizabeth Samet et PDG de la American Civil War Museum à Richmond, VA Christy Coleman pour n’en nommer que quelques-uns.

Subvention sera présenté sur trois nuits consécutives à partir de lundi, 25 mai à 21h00 EST sur l’histoire.

