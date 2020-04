La ligue espagnole veut que les joueurs soient testés quotidiennement pendant l’entraînement

MADRID – La ligue espagnole veut que tous les joueurs et entraîneurs soient testés quotidiennement pour le coronavirus à la reprise des entraînements.

Les informations sont sur un protocole de ligue auquel l’Associated Press a eu accès après avoir été envoyé aux clubs espagnols et à d’autres ligues européennes la semaine dernière. Le protocole de 23 pages a été préparé en partenariat avec le personnel médical de certains clubs de première division et détaille un plan d’entraînement en quatre étapes avant la reprise des compétitions.

Il comprend des directives pour garantir « la sécurité des joueurs et de leurs familles immédiates, du personnel d’entraîneurs » et de toutes les autres personnes impliquées dans les entraînements.

Il n’y a toujours pas de calendrier pour la reprise des entraînements et la ligue ne devrait pas redémarrer avant fin mai. Aucun vaccin n’a été découvert non plus. La ligue a déclaré qu’il appartiendrait aux autorités sanitaires espagnoles de déterminer quand les clubs seront autorisés à reprendre leurs activités.

La Real Sociedad a récemment tenté de démarrer des entraînements individuels mais n’a pas été autorisée par le gouvernement car les installations sportives doivent rester fermées dans le cadre des mesures de verrouillage. En Espagne, plus de 22 000 personnes sont mortes du COVID-19, selon l’Université John Hopkins.

Le gouvernement a rencontré la ligue et la Fédération espagnole de football le week-end dernier et a déclaré avoir conclu un accord pour le retour à l’entraînement sans plus de détails.

Le protocole d’entraînement de la ligue a été obtenu par l’AP un jour après que l’association des joueurs espagnols eut envoyé une lettre aux responsables gouvernementaux exprimant sa préoccupation concernant la reprise des compétitions. Il a déclaré que les joueurs veulent s’assurer que ce sera OK pour eux d’être testés alors qu’il y a « une demande » pour de tels tests « dans la société ». Ils ont également appelé à des directives claires des autorités sanitaires pour garantir la sécurité de chacun.

Le journal El Mundo a déclaré jeudi que le gouvernement autoriserait des milliers de tests à effectuer sur des joueurs de football et d’autres membres de l’équipe.

La ligue souhaite que les tests soient quotidiens et menés à partir du début de la phase d’entraînement individuel afin de « détecter les soi-disant faux négatifs » qui peuvent encore transmettre le virus à d’autres. Il a indiqué que le personnel médical des clubs devra également être testé quotidiennement.

Le protocole de la ligue établit également un minimum de trois tests « obligatoires » pour « tous ceux qui doivent participer au camp d’entraînement du club ».

Les premiers tests doivent être effectués deux jours avant le début des séances individuelles et comprendront un test sérologique pour identifier ceux qui sont immunisés. Il devrait y avoir deux autres tests de contrôle avant le début de la phase d’entraînement en groupe et avant la reprise des compétitions.

Le protocole de la ligue recommande une période « d’environ 15 jours d’entraînement en groupe et / ou collectif » avant de reprendre les compétitions. Les quatre étapes du protocole envisagent une phase de préparation qui serait suivie par des entraînements en solo, des séances en petits groupes et enfin des séances en équipe complète.

Le protocole comprend des sections détaillées sur la façon dont les clubs doivent gérer les installations d’entraînement, y compris des domaines tels que la cuisine, la buanderie, le dressing, la salle de sport et la salle de physiothérapie.

Plusieurs joueurs de première division et membres de l’équipe ont été infectés par le nouveau coronavirus.

Le pays est bloqué au moins jusqu’au 9 mai.