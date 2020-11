La levée des restrictions de Covid à Noël serait «  grossière à l’extrême  », selon un médecin senior

La levée des restrictions à Noël serait «grossière à l’extrême» car les patients de Covid continuent de s’entasser dans les hôpitaux avant même que l’hiver n’ait commencé, selon un médecin senior. Le Dr Susan Crossland, présidente de la Society for Acute Medicine, fait partie de plusieurs médecins du pays qui a dit à quel point les hôpitaux luttent pour faire face aux absences du personnel et à une forte augmentation des admissions qui a entraîné «l’arrivée de l’hiver six semaines plus tôt». assez largement. Notre principal problème est que l’hiver semble être arrivé tôt même pour nos patients non-Covid et nous constatons une augmentation des admissions à la fois pour Covid et non-Covid. Les hôpitaux de la région fonctionnent presque à pleine capacité malgré la réduction du travail électif et l’utilisation de tout l’espace de lit disponible. L’un des principaux sujets de préoccupation est la perte aiguë de personnel en raison de la maladie et de l’isolement, il est donc difficile de trouver suffisamment de personnel pour couvrir les services. se fatiguer. Je sais que c’est moins grave dans certaines régions du pays, mais pour nous, c’est très difficile. Lire la suite Coronavirus au Royaume-Uni: les scientifiques préviennent que les projets de Noël « presque normal » coûteront des vies L’hôpital Nightingale à Harrogate est en attente et le plan probable est de prendre des patients Covid, y compris ceux sous oxygène ou oxygénothérapie à haut débit, couramment utilisés sur les patients souffrant d’insuffisance respiratoire aiguë, ainsi que les patients intubés. Le Dr Crossland a déclaré: «Personnellement, je pense qu’une exception pour Noël est grossière à l’extrême, sachant que l’Aïd, Hanoukka et Diwali par exemple n’étaient pas considérés comme suffisamment importants. Je pense que je préférerais que mes amis et ma famille soient en sécurité pour que je puisse les voir à Noël prochain. »Alertes noires Les hôpitaux du NHS ont vu des milliers d’autres patients Covid admis ces dernières semaines (Photo: Huw Fairclough / Getty) Hôpital de Northwick Park dans le nord-ouest de Londres, qui a été tellement submergé par les patients Covid en mars qu’un incident critique a été déclaré, a été en état d’alerte noire, ce qui signifie qu’il n’a pas de lits disponibles, beaucoup plus souvent que d’habitude à cette période de l’année, a déclaré une source à l’hôpital. vont malades ou s’isolent, ce qui semble être en partie dû aux épidémies de Covid dans les salles », ont-ils déclaré. « En ce qui concerne ce qui se passe le 2 décembre, le consensus général semble être qu’il ne devrait pas y avoir de date ferme pour lever les restrictions, mais plutôt en réponse au cas, aux hospitalisations et au nombre de décès. » Lire la suite Le gouvernement semble croire qu’il contrôlera ce qui se passe à Noël – ce ne sera pas le cas La commissaire de la police métropolitaine, Dame Cressida Dick, a déclaré qu’elle n’avait «aucun intérêt à interrompre les dîners de Noël en famille» pour attraper les briseurs de règle de Covid-19. S’exprimant lors d’un appel téléphonique à la radio LBC vendredi, elle a déclaré que la force «travaillera avec tout ce que le gouvernement dit être les restrictions actuelles». au milieu de l’inquiétude concernant les taux d’infection Covid-19 et l’augmentation la plus rapide des admissions à l’hôpital au Royaume-Uni. «Malheureusement, c’est une tendance que nous allons probablement voir continuer en hiver. Nos hôpitaux locaux appellent le public à n’assister aux A&E que s’ils ont des urgences graves ou potentiellement mortelles », ont-ils déclaré. Chris Hopson, le chef des fournisseurs du NHS qui représente les fiducies, a déclaré que le verrouillage devrait rester en place pendant Noël, même un la relaxation risquait un «flot incontrôlable» de cas qui pourrait entraîner de graves difficultés pour les hôpitaux à traiter les patients des urgences à la période la plus chargée de l’année – et conduire à une troisième vague de la pandémie. «Les dirigeants de la fiducie font tout ce qu’ils peuvent pour maximiser la capacité, mais le risque réel d’un NHS débordé demeure», a-t-il déclaré.Nicola Sturgeon a déclaré qu’un verrouillage national de type anglais pourrait être nécessaire si les gens ignoraient l’interdiction de voyager (Photo: AFP) En Écosse La Première ministre Nicola Sturgeon a déclaré que les familles pourraient vouloir jouer la sécurité et résister à se réunir à Noël même si les règles étaient assouplies. Elle a déclaré qu’il était « très important » que les gens sachent que les risques d’être infectés par Covid « ne seraient pas zéro »si les rassemblements en salle étaient autorisés pendant la période des fêtes. [This] C’est pourquoi nous devons faire très attention à toute détente à Noël et que les gens devront réfléchir soigneusement eux-mêmes, même avec une quelconque relaxation, à ce qu’ils veulent faire ou non », a-t-elle ajouté. Pendant ce temps, le verrouillage des coupe-feu de 17 jours au Pays de Galles a apporté un coronavirus les taux à la baisse dans tout le pays, a déclaré le Premier ministre Mark Drakeford. «Nous avons eu 10 jours consécutifs de baisse des chiffres au Pays de Galles, les taux de positivité à la baisse au Pays de Galles, nous commençons à voir cela alimenter un ralentissement du nombre de les personnes admises à l’hôpital avec un coronavirus. Nous pensons donc que la période coupe-feu a réussi », a-t-il déclaré.

Lancôme L'Absolu Rouge Coffret Noël L' Absolu Rouge Découvrez toutes les facettes du rouge à lèvres icônique de Lancôme : L'Absolu Rouge. Ce coffret de Nöel inédit comprend 6 mini rouges à lèvres LAbsolu Rouge. Des teintes incontournables déclinées en 4 finis différents : brillant, satiné, mat et ultra mat, pour sublimer vos lèvres selon vos envies.Toutes les

Axess Industries Elingue chaîne 3 brins LEVEX à crochets standards Charge max. à lever 3 t ... Elingue 3 brins, avec crochet standard à linguet, non automatique.Selon le modèle, il est possible d'avoir un crochet de raccourcissement afin de régler la longueur de chaîne. Cela permet à l'utilisateur d'utiliser son élingue 3 brins pour des ...

Axess Industries Elingue chaîne 3 brins LEVEX à crochets standards Charge max. à lever 3 t ... Elingue 3 brins, avec crochet standard à linguet, non automatique.Selon le modèle, il est possible d'avoir un crochet de raccourcissement afin de régler la longueur de chaîne. Cela permet à l'utilisateur d'utiliser son élingue 3 brins pour des ...

Estée Lauder Double Wear Crayon yeux tenue extrême Le crayon culte Double Wear revient dans une nouvelle version. Sa formule ultra-pigmentée habillera votre regard de couleurs vibrantes. L'application est simple et rapide grâce à sa texture crémeuse et à son nouvel embout biseauté, pour un tracé net ou estompé selon vos envies. Résistant à l'eau, il vous suit

Borsari Cuor di Pandoro à l'Amarena - Boîte 750g Le Pandoro classico est un gâteau de noël Veronais qui serait inspiré de la brioche française. Celui ci contient un cœur gourmand d'amarena, une petite griotte brune produit dans les régions de Bologne et Modène en Italie. Borsani : un nom, une ville, une passionCette prestigieuse marque est née à Vérone en

Barres de toit universelles MBO Alu + Kit compatibles Fiat 500L Trekking/Cross 5 portes Jeu complet de barre de toit aluminium pour véhicule avec toit normal. Le pack comprend : 2 barres en aluminium inoxydable, 4 pieds et le kit de fixation compatible à votre véhicule.Pouvant transporter une charge maximale de 50kg, selon les restrictions de votre véhicule, la barre Alu + kit est parfaite pour