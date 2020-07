La Grande-Bretagne est proche de la décision finale d’interdire Huawei de ses réseaux 5G

Malgré la pression constante exercée par les États-Unis pour qu’ils n’autorisent pas l’équipement de réseau de Huawei à l’intérieur des réseaux 5G britanniques, les Britanniques ont annoncé en janvier qu’ils ne tiendraient pas compte de l’avertissement. Les équipements du plus grand fournisseur mondial d’équipements de mise en réseau seraient utilisés sur les réseaux 5G du pays, bien que les pièces soient placées à l’écart des zones sensibles. À l’époque, un porte-parole a déclaré: « Les États-Unis sont déçus par la décision du Royaume-Uni ». Le Premier ministre britannique Boris Johnson a estimé qu’il ne pouvait prendre aucune autre décision en raison des avantages technologiques et financiers de Huawei par rapport à la concurrence.

Les sanctions américaines contre Huawei mettent davantage de pression sur la Grande-Bretagne pour retirer Huawei des réseaux 5G



Mais selon le gouvernement américain, Huawei est une menace pour la sécurité nationale en raison de ses liens présumés avec le gouvernement communiste chinois. Bien sûr, Huawei a nié cela à plusieurs reprises. Les États-Unis ont tenté de convaincre la Grande-Bretagne qu’elle ne serait pas en mesure de transmettre des renseignements à ses alliés si Huawei était impliqué dans le réseau 5G du pays. Et enfin, il y a eu quelques failles dans la résolution du Premier ministre. Bloomberg rapporte que Johnson pourrait annoncer dès la prochaine réunion du Conseil de sécurité nationale de mardi prochain que les équipements Huawei seront interdits des réseaux britanniques avant la fin de l’année prochaine.

Aux États-Unis, les produits Huawei, y compris les téléphones et les équipements réseau, sont interdits d’utilisation par les militaires et les entreprises de télécommunications. Certains fournisseurs de services sans fil ruraux ont des équipements Huawei dans leurs anciens réseaux que l’administration actuelle souhaiterait voir supprimés.

Alors que les États-Unis ont appliqué suffisamment de pression pour faire bouger les choses en Grande-Bretagne, ce qui a vraiment convaincu les Britanniques de réfléchir à deux fois à la présence de Huawei dans ses réseaux 5G, a été le récent changement de règle d’exportation par les États-Unis.En vertu des nouvelles règles, une fonderie utilisant la technologie américaine pour produire des puces ne peut expédier aucun produit à Huawei sans une licence des États-Unis. Par conséquent, Huawei pourrait être obligé d’utiliser des puces « non fiables », ce qui réduit considérablement la sécurité de tout réseau 5G qui utilise l’équipement de Huawei. Un examen en Grande-Bretagne a conclu que dans ces conditions, le pays ne sera pas en mesure de contrôler la sécurité de ses réseaux 5G.

Le Parti conservateur auquel appartient le Premier ministre Johnson a fait pression pour un renversement de la décision d’autoriser l’utilisation de l’équipement Huawei. Bob Seely, membre du Parti conservateur, a salué les sanctions américaines pour avoir obligé la Grande-Bretagne à revoir sa décision initiale. « Les sanctions ont changé la dynamique, a-t-il dit. » Le gouvernement est à l’écoute, et il est important de leur rendre hommage pour avoir essayé de faire la bonne chose « . arracher la date. « Après la première date, aucune entreprise ne serait en mesure d’installer l’équipement Huawei en Grande-Bretagne. À cette dernière date, tout l’équipement Huawei devra être retiré dans le pays. Le politicien aimerait voir » pas de nouveau kit « date fixée pour la fin de 2021 alors qu’il y a un débat sur la date à laquelle la » date d’extraction « devrait tomber sur le calendrier. La plage considérée est une date comprise entre 2023 et 2025.

Certains conservateurs ne font pas pression pour des termes aussi draconiens. Neil O’Brien a déclaré qu’il n’était pas si préoccupé par le moment du retrait de l’équipement Huawei et qu’il n’était pas non plus très inquiet à propos du retrait de l’équipement des réseaux plus anciens. En effet, ce dernier « arrivera à la fin de sa vie dans quelques années ». Cela reflète les commentaires de Damian Green, qui ne se soucie pas non plus des équipements plus anciens. Il veut simplement voir une nouvelle interdiction d’équipement « dans ce parlement d’ici 2024.

La prochaine génération de connectivité sans fil, la 5G offrira des vitesses de téléchargement de données jusqu’à dix fois plus rapides que la 4G LTE. Non seulement cela permettra aux utilisateurs de télécharger des films en quelques secondes au lieu de quelques minutes, mais cela devrait également aider à créer de nouvelles technologies et entreprises.