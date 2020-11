La fille de Pink, âgée de neuf ans, approuve Joe Biden en tant que président américain: «  Il est bon  »

2020-11-04 20:00:09

La fille de Pink, âgée de neuf ans, veut voir Joe Biden remporter les élections américaines parce qu ‘«il est bon», car elle dit qu’elle est déterminée à voir le monde atteindre la «paix».

Les citoyens américains ont voté mardi (03.11.20) pour élire leur prochain président, et alors que les votes continuent d’être comptés, la fille de Pink Willow a déclaré qu’elle aimerait voir le candidat démocrate Joe Biden remporter le titre contre le républicain. candidat – et président actuel – Donald Trump.

Dans une jolie vidéo publiée par la chanteuse de 41 ans, elle a demandé à sa fille de neuf ans: « Qui voulez-vous gagner les élections? »

Et Willow a répondu: «Joe Biden. Parce qu’il est bon.

Pink – qui a Willow et son fils Jameson, âgé de trois ans avec son mari Carey Hart – a ensuite dit à sa fille que le plus important était de s’assurer que les gens étaient «plus gentils les uns envers les autres» une fois les élections terminées.

Elle a déclaré: «J’espère que peu importe qui remportera les élections, nous pourrons tous trouver un moyen d’être plus gentils les uns envers les autres. C’est ce que j’espère. Pensez-vous que c’est juste? Pensez-vous que les gens devraient apprendre à ne pas être d’accord et à rester gentils?

«C’est ce que je souhaite. Que souhaites tu? Quel est votre plus grand souhait en ce moment? »

Mais Willow avait des idées différentes pour son souhait numéro un, car elle disait qu’elle préférait être un personnage de «Harry Potter» et fréquenter la mythique école de sorcellerie de Poudlard.

Elle a dit à sa mère: «Eh bien, mon plus grand souhait est d’aller à Poudlard, mais…»

Lorsque le chanteur de «What About Us» a ensuite demandé ce que Willow voulait «pour les gens», le jeune a ajouté: «Peace».

La vidéo vient après que l’ancien concurrent de motocross Carey a récemment révélé qu’il emmenait souvent ses deux enfants en train de tirer, et a insisté sur le fait qu’il «croit fermement à l’enseignement. [his] enfants »comment manipuler une arme à feu.

Il a écrit sur Instagram: «Amusez-vous le matin avec mes enfants! Willz devient vraiment bon avec le fusil et le maniement d’une arme à feu. Et Jamo adore tourner! Et la vitesse à laquelle il traite leur traitement, il me rend fier. Je suis fermement convaincu d’apprendre à mes enfants à tirer, mais plus important encore, à manipuler une arme à feu. Il n’y a pas de meilleur son que la balle de votre pistolet pour enfants arrachant une cible d’acier à 30 mètres. Passez un bon weekend tout le monde. #IfYourDontLikeItScrollOn #PokeTheBear (sic) »

