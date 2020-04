La FIFA estime que les matches internationaux pourraient être suspendus jusqu’en 2021

La plupart des matches de football internationaux pourraient ne pas être joués avant 2021 en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie de coronavirus et de la nécessité de donner aux compétitions interclubs la chance de reprendre, a déclaré lundi un vice-président de la FIFA.

Victor Montagliani, un Canadien qui est président de l’organe directeur pour l’Amérique du Nord et l’Amérique centrale et les Caraïbes, a dirigé un groupe de travail de la FIFA formulant des plans pour faire face aux conséquences de la fermeture du plus grand sport du monde depuis le mois dernier.

La FIFA a déjà annulé des matches entre pays qui devaient se jouer en mars et juin. Montagliani, président de la CONCACAF, pense que les fenêtres de septembre, octobre et novembre pour les matches des équipes nationales pourraient être supprimées.

« Personnellement, je pense que cela pourrait être un peu difficile, non pas seulement en raison des problèmes de santé dans le monde et des divers niveaux de préparation, mais aussi en s’engageant à voyager à l’étranger dès notre retour », a déclaré Montagliani dans un communiqué. entretien avec l’Associated Press. « Je pense que le football national est une priorité. Septembre est toujours dans les livres, mais je voudrais dire que je ne suis pas sûr qu’il soit là sur des bases solides dans la façon dont les choses évoluent actuellement. »

Le retour des supporters dans des stades bondés pourrait dépendre d’un vaccin contre la maladie COVID-19 étant prêt – et cela pourrait ne pas se faire avant 2021.

« Si nous obtenons le feu vert pour jouer un match de football. Je doute fortement que le premier match de football soit avec les fans. Je ne peux tout simplement pas voir cela. Je pense que cela prendrait un risque énorme », a-t-il déclaré dans une interview vidéo. de Vancouver, Colombie-Britannique « Je suis presque sûr que ce sera une approche progressive, tout comme le reste de la société va l’être en ce qui concerne notre tentative de revenir à la normale ici. »

Une reprise complète du football en 2020 pourrait ne pas être possible dans les régions du monde les plus touchées par la pandémie, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

« Si vous faites passer cela au-delà des frontières internationales, c’est un problème important », a déclaré Montagliani. « Et donc, oui absolument, il y a toujours cette possibilité. »

La hexagone de la CONCACAF qui détermine les trois éliminatoires directs de la région doit commencer à l’automne, chaque nation jouant deux matchs en septembre, octobre et novembre. Les États-Unis, le Mexique, le Costa Rica, la Jamaïque, le Honduras et El Salvador ou le Canada seront en compétition.

La programmation sera discutée plus avant par un groupe de travail comprenant les six confédérations.

« Je suis assez confiant que la fenêtre de mars en 2021 ira bien », a déclaré Montagliani. « La priorité est d’aider nos ligues nationales? Alors regardez nos événements. »

Le format de qualification pour la Coupe du monde au Qatar devra peut-être être raccourci, le calendrier se resserrant pour jouer les matchs pour atteindre le tournoi qui débutera en novembre 2022.

« Nous allons probablement devoir sérieusement envisager de reformater certains de nos événements », a déclaré Montagliani. « Nous sommes déterminés à participer à nos quatre derniers matchs (dans la Ligue des Nations). Mais nous avons d’autres événements que nous devons probablement envisager de reformater, que ce soit certaines de nos compétitions pour les jeunes, même nos qualifications pour la Coupe du Monde, où nous allons doivent, dans la prépondérance des probabilités, examiner comment cela fonctionnerait dans une situation où le calendrier est désormais inférieur à ce que nous attendions. «

Montagliani maintient que la CONCACAF est dans une bonne situation financière pour faire face à la perturbation du calendrier des matches.

« Beaucoup de choses que nous pouvons récupérer au fil du temps. Nous n’avons pas de matches tous les week-ends comme le fait une ligue », a-t-il déclaré. « Mais je pense que là où l’impact financier va se produire à la CONCACAF, c’est au sein des parties prenantes, au sein des ligues et des clubs. C’est là que je pense que le plus grand impact financier va être. »