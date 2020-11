La «  fenêtre de voyage  » permettant aux étudiants universitaires de rentrer chez eux pour Noël montre que le gouvernement n’a rien appris

«Comme Dunkerque mais pour les étudiants», voilà comment un membre perspicace de mon syndicat, l’University and College Union (UCU), a décrit les plans du gouvernement de Westminster pour ramener les étudiants de l’université à la maison à temps pour Noël. Une « fenêtre de voyage » aura lieu du jeudi 3 au mercredi 9 décembre où – après un test rapide de Covid-19 et, si nécessaire, une auto-isolement fin novembre – les étudiants anglais pourront rentrer chez eux. et l’analyse alors que les écoles tentent de revenir à la normale En août, le gouvernement a ignoré les conseils de l’UCU et des scientifiques pour faire passer le plus d’apprentissage possible en ligne. En septembre, le groupe officiel de Sage a dit la même chose au gouvernement et a également été ignoré. Nous ne connaîtrons jamais le coût total de l’insistance du gouvernement sur l’enseignement de masse en personne, mais nous avons vu des taux d’infection jusqu’à sept fois plus élevés dans les universités que dans les régions avoisinantes. Des leçons auraient dû être tirées. Pour rendre les tests universels, de nombreuses universités devront tester bien plus d’un millier d’étudiants par jour (Photo: Andrew Matthews / PA Wire) Le mouvement de plus d’un million d’étudiants l’été dernier s’est déroulé sur plusieurs semaines, alors que les propositions du gouvernement pour de retour à la maison, ne laissez qu’une semaine au même nombre d’étudiants pour faire ce voyage. Cela laisse très peu de place à l’erreur. Pour rendre le test universel, de nombreuses universités devront tester plus d’un millier d’étudiants par jour. On ne sait toujours pas qui administrera ces tests. Pendant ce temps, le gouvernement dépend fortement de ses nouveaux tests rapides «à flux latéral», mais nous ne savons toujours pas exactement à quel point ces tests sont fiables. Combien de faux négatifs ou positifs retournent-ils? Dans quelle mesure parviennent-ils à attraper des individus aux premiers stades de l’infection? Le refus du gouvernement de soutenir l’auto-isolement par des indemnités de maladie significatives a également été aggravé par le manque de planification des universités pour les épidémies dans les halls. Ces tests pourraient forcer des milliers, voire des dizaines de milliers d’étudiants à s’isoler – mais de nombreux étudiants doivent travailler pendant le trimestre et les vacances. Ils auront du mal à se conformer à l’auto-isolement si cela signifie une perte de salaire. Ils ne le voudront pas non plus, si la terrible qualité de la nourriture et le soutien limité fourni par les universités aux étudiants en quarantaine ont été quelque chose à passer. Et qu’en est-il des centaines de milliers d’étudiants qui subiront un test négatif et auront le feu vert pour rentrer chez eux? L’infrastructure du pays pourrait avoir du mal à faire face à un mouvement de masse rapide comme celui-ci et le potentiel d’augmentation de la transmission par les transports publics sera élevé. Comme l’a averti le groupe fantôme de conseillers scientifiques – The Independent Sage Committee -, un programme de tests de masse vraiment complet impliquerait des tests après, ainsi qu’avant, le voyage de retour – surtout s’il a lieu dans les transports en commun. Il existe une alternative, à la fois pour ce terme et pour le prochain terme. Si le gouvernement demandait aux universités de passer en ligne maintenant, cela donnerait beaucoup plus de temps pour permettre les tests et, si nécessaire, l’auto-isolement. Cela donnerait plus de temps pour échelonner les mouvements des étudiants et mieux protéger la santé du personnel, des étudiants et de leurs communautés au sens large. L’insistance du gouvernement à entasser ce processus en quelques jours se fonde sur l’idée que l’enseignement et «l’expérience étudiante» au sens large doivent se poursuivre aussi longtemps que possible en personne – même pendant une pandémie. Mais la réalité est que les cours ont souvent lieu dans des amphithéâtres caverneux et socialement éloignés, avec des tuteurs et des étudiants tous derrière des masques, et avec une partie importante du groupe fréquentant de toute façon via Zoom – parce qu’ils s’isolent eux-mêmes ou qu’ils sont cliniquement vulnérables, ou ils ne veulent tout simplement pas s’exposer ou exposer leur ménage à des risques inutiles d’infection. Un virage décisif vers l’enseignement en ligne aurait été (et pourrait encore l’être) tant mieux pour le personnel que pour les étudiants, tant sur le plan pédagogique qu’en termes de santé et de sécurité. Cela permettrait également aux classes qui doivent être enseignées sur le campus d’être priorisées et dispensées avec un risque de transmission beaucoup plus faible. Le ministre des Universités a d’autres idées. Elle a déjà dit qu’elle voulait refaire la même chose en janvier et renvoyer les étudiants sur le campus. Il semble inquiétant que les mêmes erreurs se reproduisent, ce qui nous expose tous à un risque supplémentaire. Un virage décisif vers l’enseignement en ligne aurait été (et pourrait encore être) beaucoup mieux pour le personnel et les étudiants (Photo: Joe Giddens / PA) Nous ne savons pas s’il sera sûr de rouvrir les campus en janvier, surtout lorsque nous ne Je n’ai pas encore vu les résultats du retour à la maison début décembre. La position devrait être que tous les enseignements du prochain trimestre seront disponibles en ligne. Les étudiants devraient avoir la possibilité de rester chez eux et d’être libérés de leurs contrats de logement, le gouvernement intervenant pour garantir la perte de revenus locatifs des universités. Tous les étudiants qui choisissent de retourner à l’université devraient se faire tester avant de revenir. L’UCU a lancé une action en justice contre le gouvernement britannique pour découvrir pourquoi il a ignoré les avis scientifiques et pour le faire pression pour que l’apprentissage en ligne. C’est dommage qu’ils semblent déterminés à répéter les mêmes erreurs et à provoquer potentiellement une crise de Noël. Il est temps d’écouter le personnel au bout de l’un des termes universitaires les plus mal gérés et les plus difficiles que le pays ait jamais vus, et de passer en ligne maintenant. Jo Grady est le secrétaire général de l’Union des universités et collèges

