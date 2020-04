La distribution des parcs et des loisirs se réunit pour une émission originale et scénarisée de NBC

Ce dont ce pays a plus que jamais besoin, c’est d’avoir confiance en ses élus en cette période de crise, alors qui est mieux placé pour combler ce vide que Leslie Knope (Amy Poehler). C’est vrai, cinq ans après le début de la série, NBC et Universal Television ramènent les gens qui travaillent dur de Pawnee, Indiana avec Un spécial «Parcs et loisirs». Diffusé le jeudi 30 avril à 20 h 30. ET / PT, le tout nouveau et original script spécial trouve la fonctionnaire la plus dévouée de Pawnee qui cherche à rester en contact avec ses amis au milieu d’auto-quarantaine et de distanciation sociale.

Rejoindre Poehler sur la spéciale de 30 minutes sont Rashida Jones, Aziz Ansari, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Adam Scott, Rob Lowe, Jim O’Heir, et Retta. De plus, plusieurs visages familiers de la population de Pawnee devraient faire leur apparition dans le spécial, qui sera la première émission scénarisée à être diffusée sur un réseau de diffusion qui s’attaque à la pandémie actuelle de coronavirus. Pour producteur exécutif Michael Schur, le moment semblait venu de rassembler le groupe, en particulier pour une bonne cause: « Comme beaucoup d’autres personnes, nous cherchions des moyens d’aider et nous sentions que ramener ces personnages pour une nuit pourrait rapporter de l’argent. J’ai envoyé un e-mail plein d’espoir au casting et ils m’ont tous répondu dans les 45 minutes. Notre ancienne équipe « Parks and Rec » a rassemblé une tranche de 30 minutes de vie Pawnee (en quarantaine) et nous espérons que tout le monde l’appréciera. Et fait un don! «

En plus d’être une excellente occasion de passer un peu de temps de qualité avec de vieux amis à l’écran, le spécial est également utilisé pour collecter des fonds pour le Fonds de réponse COVID-19 de Feeding America, qui permet aux banques alimentaires de sécuriser les ressources dont elles ont besoin pour servir les membres les plus vulnérables de nos communautés en ces temps difficiles (et vous pouvez faire un don dès maintenant en visitant leur site ici). State Farm et Subaru of America feront chacun des dons équivalents de 150 000 $ et, combinés avec NBCUniversal et les scénaristes, producteurs et acteurs de Parcs et loisirs, un total de 500 000 $ en dons de contrepartie sera versé jusqu’au 21 mai.

Parks and Recreation est une production de Deedle-Dee Productions, Fremulon, 3 Arts Entertainment et Universal Television. Schur, Greg Daniels, Howard Klein, David Miner, Morgan Sackett, et Dean Holland servir de producteurs exécutifs pour la série.

