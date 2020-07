La différence entre les données professionnelles et personnelles est plus facile à voir suite aux modifications apportées dans Android 11

Auparavant, à l’époque prépandémique, nous avions un endroit séparé où nous allions travailler et un autre endroit pour vivre la vie de famille. Bien sûr, vous pouvez affirmer que votre bureau à domicile (anciennement connu sous le nom de salon) fait l’affaire, mais combien de fois votre meilleur client supportera-t-il d’entendre le bébé pleurer en arrière-plan ou attendra patiemment que les chiens arrêtent d’aboyer avant raccrocher. La prochaine chose que vous savez, votre entreprise est confrontée à la ruine financière parce que vos clients achètent Spacely Sprockets au lieu des Cogs de Cogwell.

Le fait est que le travail est un travail, peu importe où se trouve votre bureau. Vous traitez avec des personnes différentes, parlez de différents sujets et vous pouvez utiliser le même système d’exploitation de smartphone ou de tablette pour communiquer avec les clients que lorsque vous parlez à votre conjoint. Selon 9to5Google, Google ajoute un onglet « Travail » à plusieurs fonctionnalités d’Android dans Android 11. Par exemple, l’onglet « Travail » apparaîtra avec l’onglet « Personnel » sur la feuille de partage. L’ouverture des deux onglets fait apparaître un ensemble différent de personnes et d’applications avec lesquelles vous pouvez partager. Google note que les onglets apparaîtront également dans les paramètres et dans d’autres «composants système» Android pour aider les utilisateurs à franchir la limite du profil. Dans Paramètres, les deux onglets apparaîtront sur l’emplacement, le stockage, les comptes et les informations sur l’application avec le menu « Ouvrir avec … ».

Différentes options pour les paramètres Travail ou Personnel apparaîtront sur la feuille de partage Voir aussi Les cinémas AMC prévoient de rouvrir pour Tenet et Mulan - / Film

Une application qui combinera à la fois « Travail » et « Personnel » sera Google Agenda. Cela vous permettra non seulement de voir votre journée entière en un coup d’œil, mais cela vous permettra également d’afficher les notifications des profils «Travail» et «Domicile». Google prévoit de faire ses débuts sur le widget At A Glance du Pixel Launcher et sur l’application Google Calendar.

Le widget En un coup d’œil et Google Agenda unifieront les événements personnels et professionnels

Google note que la plupart des applications d’aujourd’hui ne fournissent pas un moyen propre et facile de partager les données entre le travail et la maison. La société pense avoir trouvé la solution, même si vous devrez peut-être attendre la sortie de la version finale d’Android 11 pour le savoir.