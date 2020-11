La demande de brevet révèle l’accessoire dont les utilisateurs d’Apple Glass pourraient avoir besoin pour naviguer dans le portable

Hier encore, nous avons examiné ce qui pourrait être le prochain grand produit technologique, les lunettes AR ou comme certains les appellent, les lunettes intelligentes. Nous avons souligné mercredi que des anneaux intelligents pourraient être inclus dans la boîte avec l’appareil qui devrait s’appeler Apple Glass; l’accessoire peut être utilisé pour aider l’utilisateur à naviguer dans le système d’exploitation de l’appareil.

Apple sollicite un brevet pour un anneau intelligent extensible «



Ajouté à plusieurs demandes de brevet qu’Apple a déposées pour un anneau intelligent, il y a un nouveau intitulé «Dispositif à anneau extensible». Le dispositif en anneau mentionné dans la demande de brevet recueille des données d’un utilisateur grâce à l’utilisation de composants tels que « capteurs de force, capteurs à ultrasons, unités de mesure inertielle, capteurs optiques, capteurs tactiles » et plus encore. Les données collectées par l’anneau peuvent être utilisées pour faire fonctionner un autre appareil, comme nous l’avons souligné. Outre Apple Glass, l’anneau intelligent pourrait aider certains consommateurs à contrôler leur iPhone comme Apple a expliqué dans une demande de brevet déposée l’année dernière.

Cependant, le dernier document publié par le US Patent and Trademark Office (USPTO) sonne sûrement comme l’anneau est conçu pour Apple Glass. Le système décrit dans le dossier mentionne «Un système comprenant: un dispositif d’anneau porté au doigt d’un utilisateur, le dispositif d’anneau comprenant: un boîtier, un premier circuit de communication configuré pour envoyer des données à des dispositifs externes; et un dispositif de casque comprenant: un affichage configuré pour générer des images, un second circuit de communication configuré pour recevoir les données du dispositif en anneau, dans lequel le premier et le second circuit de communication comprennent un circuit de communication qui prend en charge une communication bidirectionnelle entre le dispositif en anneau et le dispositif monté sur la tête, et un circuit de commande configuré pour régler le images affichées en fonction des données reçues. «

Pour clarifier ses intentions concernant l’anneau intelligent, Apple déclare: «L’utilisateur peut utiliser des appareils annulaires pour faire fonctionner un appareil de réalité virtuelle ou de réalité mixte (par exemple, un équipement monté sur la tête comme des lunettes, des lunettes, un casque ou tout autre appareil doté d’un Pendant le fonctionnement, les dispositifs de sonnerie peuvent recueillir des entrées utilisateur telles que des informations sur les interactions entre le ou les dispositifs de sonnerie et l’environnement environnant (par exemple, les interactions entre les doigts d’un utilisateur et l’environnement, y compris les mouvements des doigts et d’autres interactions associées au contenu virtuel affiché pour un utilisateur). L’entrée utilisateur peut être utilisée pour contrôler la sortie visuelle sur l’écran. Pendant le fonctionnement, une sortie haptique peut être fournie aux doigts de l’utilisateur à l’aide des dispositifs annulaires. La sortie haptique peut être utilisée, par exemple, pour fournir les doigts d’un utilisateur avec des vibrations pour les notifications, peut être utilisé pour créer des détentes lorsqu’un utilisateur fournit une entrée tactile à un capteur tactile sur l’anneau, et un retour haptique lorsque l’utilisateur interagit avec un équipement externe (comme exemples). »

Une caractéristique de cet anneau intelligent est sa capacité à se développer. Apple dit que le brevet couvre « un dispositif annulaire avec une partie extensible … dans lequel la partie extensible est rétractée et le dispositif annulaire est compact et peut être utilisé dans un état expansé dans lequel la partie extensible est déployée et le dispositif annulaire est agrandi. » Des boutons rotatifs et d’autres dispositifs d’entrée peuvent être fixés au boîtier en forme d’anneau de l’accessoire. La bague pourrait former un capteur tactile capacitif sur sa partie extensible et Apple pourrait utiliser les données générées par le composant pour déterminer si le doigt de l’utilisateur est ou non en position pliée. Les utilisateurs pourraient finir par porter plusieurs bagues en même temps, ce qui leur permettrait d’étendre le nombre de commandes et la navigation pouvant être générées à partir de leurs doigts

Dans la plupart des exemples cités par la demande de brevet, Apple utilise des circuits de communication dans l’anneau pour envoyer sans fil des informations à un ou plusieurs appareils électroniques afin de contrôler ces appareils. Une unité de mesure inertielle avec un accéléromètre serait utilisée pour reconnaître les tapotements ou les gestes des doigts. Même le simple fait de tordre l’anneau autour du doigt d’un utilisateur pourrait être utilisé à des fins de navigation. Et la demande de brevet suggère que l’anneau générera un retour haptique; les vibrations créées pourraient signaler à l’utilisateur qu’il ou elle a reçu une notification.

Apple Glass pourrait être lancé dès le premier trimestre 2021.