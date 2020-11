La Comeuppance de Jeffrey Toobin

Cela sent le privilège masculin. Lorsque votre travail consiste à peser les faits et à rendre des conclusions qui façonnent l’opinion publique, son propre jugement devrait avoir de l’importance

Comme la plupart d’entre vous, je me fiche de la vie sexuelle ou de l’état matrimonial de Jeffrey Toobin. C’est de la pure titillation et de la valeur WTF: l’avocat, expert, auteur et pronosticateur formé à Harvard s’est accidentellement exposé lors d’un appel Zoom avec un groupe de collègues new-yorkais, y compris le rédacteur en chef David Remnick, alors qu’il se faisait plaisir.

Ce que beaucoup d’entre nous ne savaient pas au départ, c’est que Toobin n’était pas seul, qu’il était avec quelqu’un lors d’un deuxième appel téléphonique lorsque cela s’est produit. Cela est devenu plus clair lorsque le New Yorker l’a renvoyé la semaine dernière. « Au cours des discussions en petits groupes, M. Toobin est passé à un deuxième appel qui était l’équivalent d’un appel vidéo du sexe au téléphone », a rapporté le New York Times.

Lisez aussi: Le New Yorker licencie Jeffrey Toobin après un incident de masturbation avec zoom

Alors, imaginez ceci: Toobin est sur un appel de préparation électorale avec un grand groupe de collègues de travail – des journalistes primés comme Remnick, Masha Gessen et Dexter Filkins – qui brûle pendant des heures. Et alors que son esprit vagabonde, il appelle une personne (ou peut-être un service) qui le satisfera.

Ce n’était pas la première fois que Toobin faisait la une des journaux pour avoir fait preuve d’un mauvais jugement et d’une moindre autodiscipline. Il y a dix ans, il était au centre d’un scandale lorsqu’il a engendré un enfant hors mariage avec Casey Greenfield, fille du commentateur politique respecté Jeff Greenfield. C’était assez imprudent pour un homme marié. Mais il a doublé, niant la paternité. Elle a intenté une action en justice pour le soutien parental, a été forcée de prouver que Toobin était le père, ce qu’elle a fait, puis a déclaré qu’elle l’avait quitté quand elle avait réalisé qu’il voyait. autre les femmes sur le côté. (Il semble que Toobin soit toujours marié et père de deux enfants, et mes profondes sympathies à eux.)

Ce qui m’inquiète, je suppose, c’est parce que cette affaire empeste le privilège masculin dont nous parlons depuis quelques années. Je ne dis pas que le comportement privé devrait être la mesure d’un journaliste. Mais lorsque votre travail consiste à peser les faits et à tirer des conclusions qui façonnent l’opinion publique, son propre jugement n’a-t-il pas d’importance?

J’ai parlé à plusieurs femmes éminentes des médias la semaine dernière qui ont toutes réagi de la même manière: Pouvez-vous imaginer une femme faisant cela? Notre esprit collectif a fait un vide.

Lisez aussi: Sara Haines éclate de rire après l’appel de zoom de Jeffrey Toobin

Et puis il y a la question persistante du statut de Toobin en tant qu’analyste juridique chez CNN, qui a constamment évité toutes les questions sur son avenir au sein du réseau. (Le réseau a publié une déclaration lorsque la nouvelle de l’incident a fait surface le mois dernier et que le New Yorker l’a suspendu: «Jeff Toobin a demandé un congé pour régler un problème personnel, ce que nous avons accordé.»)

Mais depuis, il y a eu le silence. Le chef du réseau d’information, Jeff Zucker, n’a pas répondu à ma demande de commentaire et un porte-parole du réseau s’est tenu à la non-décision selon laquelle Toobin est en congé personnel. Selon un initié qui a parlé à Zucker, Toobin ne reviendra pas. Mais une autre personne bien informée a insisté sur le fait qu’une décision n’avait pas été prise et que, puisque Toobin n’est pas en ondes pour le moment, le réseau ne ressent «aucune pression» pour agir.

À l’ère de #MeToo, cela semble plutôt obtus.

Jusqu’à la semaine dernière, lorsque le New Yorker l’a finalement renvoyé, Toobin faisait partie du club des médias protégés – un «club de garçons» raréfié. Il peut aussi être membre fondateur: école préparatoire, premier cycle de Harvard, Harvard Law. Il avait été écrivain au New Yorker pendant 23 ans, et expert en ondes à CNN pendant près de 20 ans. Après son dernier cauchemar de relations publiques, il a traîné joyeusement dans son rôle, partageant ses points de vue sur toutes sortes de sujets qui ont atteint des millions de personnes. Un initié des médias a fait part de son inconfort face à la résistance au téflon de Toobin: «Il incarne en quelque sorte ce média new-yorkais trop gonflé et arrogant.

En fait, Toobin a été carrément critiqué lorsqu’il a pesé sur les accusations sexuelles de Trump:

https://t.co/0hAFtgrRze – Président élu Tacoburro (@tacoburro) 2 octobre 2018

Lisez aussi: Trois ans après #MeToo, les deux tiers des femmes sont victimes de harcèlement à Hollywood, selon une enquête menée par Anita Hill

Alors que nous regardons les femmes lutter pour revendiquer la place qui leur revient au sein de notre gouvernement et de la sphère publique, alors que nous inaugurons une présidence où les femmes journalistes étaient souvent des sacs de frappe verbaux pour Trump, cette histoire de privilège brut (l’accent sur «brut») mérite d’être prise en considération, épave de train bien que ce soit.

L’élection de Kamala Harris à la vice-présidence, la nouvelle avalanche de femmes élues au pouvoir, devrait être un signe que les hommes doivent exiger davantage d’eux-mêmes et de leurs pairs. Les changements survenus dans les médias et qui ont surpris des personnalités médiatiques autrefois puissantes comme Charlie Rose, Mark Halperin et Matt Lauer ne disparaissent pas.

Il est donc juste, je pense, d’exiger non seulement de la rigueur et de l’exactitude journalistiques de la part des gens puissants qui ont le privilège d’être à l’antenne et dans la presse écrite, mais aussi un bon jugement et, oui, l’autodiscipline.