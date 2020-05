La Bundesliga reprend officiellement le 16 mai dans des stades vides

BERLIN – La saison de football de la Bundesliga reprendra le 16 mai dans des stades vides, reprenant là où elle s’était arrêtée il y a deux mois au milieu de la pandémie de coronavirus.

L’annonce de jeudi intervient un jour après que les clubs eurent appris que la saison pourrait reprendre après une réunion entre la chancelière allemande Angela Merkel et les 16 gouverneurs d’État du pays.

«Tout le monde doit être clair. Nous jouons en probation », a déclaré le directeur général de la ligue de football allemande Christian Seifert. «Je m’attends à ce que chacun assume cette responsabilité. Notre concept est conçu pour détecter rapidement les infections. »

Seifert a déclaré que le retour du football était dû au succès des dirigeants du pays et des responsables de la santé en réponse à l’épidémie.

L’Allemagne a eu un nombre élevé d’infections au COVID-19 – près de 170 000 d’ici jeudi, selon l’Université Johns Hopkins – avec environ 7 000 décès, un nombre inférieur par rapport à ailleurs.

Le succès relatif du pays dans la lutte contre le virus a été attribué à des tests précoces, à un service de santé robuste et à des mesures de verrouillage strictes qui sont désormais assouplies.

« Le fait que nous soyons autorisés à jouer à nouveau revient à la politique allemande pour gérer cette crise et au système de santé en Allemagne », a déclaré Seifert. «Si je devais nommer le nombre de tests qui m’ont été demandés lors de téléconférences avec d’autres ligues professionnelles, avec des ligues professionnelles américaines, avec des clubs de la NFL, de la LNH, de la Major League Baseball et d’autres, et je leur dis combien de tests sont possible en Allemagne, ils vérifient généralement, ou il y a du silence, parce que c’est tout simplement inimaginable dans la situation là-bas. »

Seul un tiers de la capacité de test massive de l’Allemagne, soit près d’un million par semaine, est actuellement utilisée, a déclaré Lars Schaade, directeur adjoint de l’Institut Robert Koch.

Seifert a déclaré que la saison reprendrait avec le 26e tour de matches, y compris le derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et Schalke lors de l’ouverture samedi. Ce match mettra à l’épreuve les autorités locales qui espèrent empêcher des groupes de supporters de se rassembler autour du stade ou dans les bars à regarder à la télévision.

La chaîne de télévision à péage Sky a déclaré qu’elle diffuserait gratuitement tous les jeux les deux premiers week-ends en Allemagne.

Seifert, qui s’exprimait à Francfort après une vidéoconférence avec des membres de chaque club, a averti que toutes les personnes impliquées devront maintenir des mesures d’hygiène strictes pour éviter une nouvelle suspension.

La Bundesliga a été suspendue le 13 mars avec neuf tours restants. Seifert a déclaré que le dernier tour est maintenant prévu pour le week-end du 27-28 juin. Il a ajouté que la deuxième division débutera également le 16 mai.

« Cette décision signifie la survie économique de certains clubs », a déclaré Seifert.

Seifert a déclaré qu’il y avait eu 10 cas positifs de COVID-19 dans les deux premières vagues de tests parmi les 36 clubs professionnels, avec deux autres cas positifs trouvés dans une troisième vague.

Il était initialement prévu que les équipes passent deux semaines en quarantaine avant la reprise des matchs, mais un compromis sur des camps d’entraînement plus courts et isolés pour chaque équipe a été trouvé car les joueurs subissaient des tests réguliers.

Seifert a déclaré que la décision d’autoriser temporairement cinq remplacements par match dépend des règles de la FIFA. La FIFA a fait une proposition pour aider les joueurs à faire face à la congestion du jeu, mais elle est toujours soumise à l’approbation de l’International Football Association Board, l’organe législatif du football.