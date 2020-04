La Bundesliga obligée d’attendre que le feu vert reprenne

BERLIN – La Bundesliga devra attendre encore un peu avant de pouvoir redémarrer.

La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré jeudi qu’une décision sur la reprise de la ligue de football du pays au milieu de la pandémie de coronavirus avait été repoussée à mercredi prochain.

Merkel a fait cette annonce après avoir rencontré les 16 gouverneurs d’État du pays pour discuter d’un possible assouplissement des mesures strictes de confinement pour lutter contre le virus.

Les autorités du football espéraient recevoir le feu vert pour reprendre la ligue dès le 9 mai après avoir présenté un train de mesures d’hygiène qui, selon lui, aideraient à minimiser le risque de propagation du virus. Cela inclut jouer à des jeux sans fans, tester et surveiller en continu les joueurs.

Les clubs de Bundesliga se sont engagés à terminer la saison d’ici la fin juin, mais n’ont pas encore reçu le feu vert pour reprendre l’entraînement complet de l’équipe. Il semble maintenant que la ligue puisse reprendre au plus tôt le 16 ou le 23 mai, mais cela dépend de l’évolution du nombre de cas de coronavirus.

Merkel a averti qu’il existe toujours un risque que les infections au COVID-19 puissent augmenter si les mesures de confinement sont assouplies trop tôt.

«Nous devons continuer de regarder la situation globale. Nous devons faire tout notre possible pour éviter toute régression, mais continuer d’avancer pas à pas », a déclaré Merkel.

L’interdiction de tous les grands rassemblements en Allemagne jusqu’à la fin août restera. Donc, même si la saison prochaine commence comme prévu, les premiers matchs se joueront sans la présence de fans.

La fédération allemande de football a annoncé plus tôt qu’une assemblée générale extraordinaire se tiendrait par vidéoconférence le 25 mai pour discuter de la crise.

La Bundesliga a été suspendue avec neuf tours restants le 13 mars.

Jeudi, l’Allemagne avait enregistré plus de 160 000 cas de coronavirus, avec près de 6 500 décès attribués au COVID-19, selon l’Université Johns Hopkins. Le nombre réel d’infections sera probablement plus élevé, car beaucoup n’ont pas été testés et des études suggèrent que les personnes peuvent être infectées et présentent des symptômes de la maladie.