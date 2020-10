La Belgique ordonne le verrouillage national alors que le système de santé s’approche de l’effondrement sous la tension du coronavirus

Un verrouillage national du coronavirus a été imposé en Belgique en raison d’une augmentation drastique des cas, à la suite de mesures similaires en France et en Allemagne voisines.Le gouvernement belge a annoncé vendredi des restrictions à la vie publique dans le but de contrôler la croissance de la pandémie. Toutes les entreprises non essentielles fermeront pendant six semaines à partir de lundi, les supermarchés étant uniquement autorisés à vendre des articles essentiels. Dernières nouvelles et analyses de la newsletter i Le travail à distance et un couvre-feu nocturne seront appliqués, tandis que les rassemblements sociaux seront limités jusqu’à la mi-décembre. Une semaine de vacances scolaires prévue sera prolongée à quinze jours.Le système de santé au point de rupture Les mesures interviennent au milieu des craintes que le service de santé du pays ne soit confronté à un point de rupture, certains patients étant déjà transférés en Allemagne pour un traitement en raison de leurs capacités.Le Premier ministre Alexander De Croo a déclaré: «Notre pays est en situation d’urgence sanitaire. La pression sur les hôpitaux est immense, nos prestataires de soins font des efforts inhumains. »Le Premier ministre belge Alexander De Croo a déclaré un verrouillage national (Photo: Sebastien Pirlet / Pool via Reuters) Il a ajouté:« Nous allons vers un confinement renforcé avec un seul objectif: éviter l’effondrement des services de santé. «C’est maintenant entre nos mains, c’est entre vos mains. Ce sont vraiment les mesures de dernière chance et c’est à nous tous de nous assurer que ces mesures produisent un résultat. »Le pire en Europe Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a classé vendredi la Belgique comme le pays le plus touché de l’UE, avec 1 600 cas pour 100 000 habitants. Des points chauds comme l’Espagne et l’Italie ont moins d’un tiers de ce total, ce qui montre à quel point la crise est aiguë. Vendredi, 6 187 personnes sont actuellement hospitalisées avec un coronavirus en Belgique, un pays de 11,5 millions d’habitants, dépassant le record record du printemps.Les patients des unités de soins intensifs ont atteint 1057 contre 993 la veille, et les virologues ont averti qu’à moins de mesures plus sévères avoir un impact rapide, la capacité maximale de 2000 patients sera atteinte la semaine prochaine.

