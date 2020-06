Kimmel accueillera les Emmy Awards, la première grande cérémonie de remise des prix de la pandémie

Par LYNN ELBER

LOS ANGELES (AP) – Jimmy Kimmel accueillera la première grande cérémonie de remise des prix hollywoodiens de la pandémie de coronavirus – mais la façon dont les Emmy Awards se tiendront reste trouble.

Kimmel, qui produit également la cérémonie du 20 septembre sur ABC honorant les meilleurs de la télévision, a reconnu cela dans l’annonce de mardi.

« Je ne sais pas où nous ferons cela, ni comment nous le ferons, ni même pourquoi nous le faisons, mais nous le faisons et je l’héberge », a déclaré l’animateur de fin de soirée d’ABC dans un communiqué.

Le réseau a annoncé que les détails de la production de l’émission seront annoncés prochainement. Choisir Kimmel pour animer la cérémonie inverse le cours des Emmy sans hôte de l’année dernière.

L’industrie du divertissement commence tout juste à redémarrer sa production après un arrêt de plusieurs mois visant à limiter la propagation de COVID-19. Orchestrer une cérémonie de remise des prix pendant la pandémie en cours avec sa foule de présentateurs, de candidats et d’invités est une perspective intimidante, que ce soit fait virtuellement ou autrement.

Alors que les Emmys avancent comme prévu, d’autres cérémonies se plient aux pressions de la pandémie. La 93e cérémonie des Oscars aura lieu le 25 avril 2021, huit semaines plus tard que prévu, et les British Academy Film Awards reportent leur cérémonie annoncée initialement en février 2021 au 11 avril.

Les Emmy Awards sont considérés comme un coup d’envoi de la nouvelle saison télévisée qui commence traditionnellement en septembre, bien que les retards de production causés par des virus aient soulevé la question de savoir si les émissions seront prêtes à être diffusées comme prévu.

Les nominations aux 72èmes Emmy Awards seront annoncées par la TV Academy le 28 juillet.