Kate Mara s’est liée avec Nick Robinson avant des scènes de sexe «  difficiles  »

2020-11-06 17:00:04

Kate Mara s’est liée avec sa co-star de « A Teacher » Nick Robinson alors que le couple filmait des scènes d’amour ensemble.

Kate Mara s’est liée avec Nick Robinson avant de tourner des scènes de sexe pour «A Teacher».

L’actrice de 37 ans joue le professeur Claire dans la série dramatique – qui la voit commencer une liaison avec l’étudiant Eric, joué par Nick – et elle a révélé que le couple discuterait de leurs personnages avant de filmer les scènes gênantes.

Kate a expliqué: «Nous avons eu quelques semaines de répétition pendant lesquelles nous avons pu discuter de la dynamique de nos personnages et nous assurer que tout le monde était sur la même longueur d’onde avec les scènes difficiles que nous allions tourner.

« Je me suis toujours senti très à l’aise avec Nick et très confiant en lui, ce qui a rendu les scènes émotionnelles plus faciles à gérer. »

L’ancienne star de « House of Cards » a également expliqué comment elle et Nick, 25 ans, utiliseraient l’humour pour traverser les scènes d’amour.

Kate a déclaré: « Nous avons ri tout au long de beaucoup de scènes inconfortables qui ont rendu les choses plus gérables. »

La série a été créée par Hannah Fiddell et est basée sur le film de 2013 du même nom.

Malgré les scènes gênantes, Kate a sauté sur le projet lorsqu’elle a été approchée pour le faire.

Elle a déclaré à Us Weekly: « J’avais vu le film original et j’étais fan d’Hannah avant qu’elle ne m’approche pour produire et jouer dans la série. J’ai sauté sur l’occasion et je n’avais aucune réserve car je savais que le sujet serait traité dans d’une manière délicate et responsable.

«J’aime être mis au défi et essayer de trouver des rôles que je n’ai jamais joué auparavant. Je suis généralement attiré par les histoires qui me touchent ou m’apprennent quelque chose que je ne savais pas auparavant.

Kate a également expliqué comment elle tenait à jouer un personnage « qui fait des choix qui sont moralement et universellement faux ».

L’actrice a déclaré: «Je pense que n’importe qui peut s’identifier à un personnage qui se sent perdu et insatisfait à un moment de sa vie.

« Mais, je ne cautionne certainement pas ses actions ou ses choix, peu importe à quel point ses sentiments de solitude peuvent être relatés aux gens. »

