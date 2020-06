Justice League 2: date de sortie, distribution, intrigue et autres mises à jour

– – –

Mises à jour de Justice League 2: Oh, bonjour les fans de DC! Eh bien, oui dans cet article, nous allons couvrir quelques détails sur la prochaine partie de Justice League. La formidable équipe de super-héros de l’univers étendu de DC est susceptible d’apparaître pour un autre film. L’équipe Justice League comprend Batman ou Bruce Wayne, Superman ou Clark Kent, Wonder Woman ou Diana Prince, Flash ou Barry Allen, Aquaman ou Arthur Curry et Cyborg ou Victor Stone.

Que savons-nous de Justice League 2?

Le premier film de Justice League et le 9e épisode de l’univers DC ont été publiés en 2017. Le film a reçu une bonne audience et des critiques décentes. Mais les critiques n’étaient pas si bonnes si on le compare au fait que tous les grands super-héros de DC étaient dans le même film. De plus, la popularité de ces super-héros est énorme. Les fans se demandaient s’ils pourraient voir une autre partie de Justice League avec un meilleur scénario et une meilleure production. Eh bien, voici quelques détails que vous devez savoir:

Justice League 2: la date de sortie

Jusqu’à présent, il n’y a pas de nouvelles ni même de rumeurs dans l’air à propos de ce film. Les fabricants gardent tout sous les couvertures. De plus, la pandémie de COVID-19 a ralenti les productions de toutes les émissions de télévision et films. Mais une chose est sûre: les fans de Justice League recevront sûrement justice, en d’autres termes, Justice League 2 sortira définitivement. Nous devons attendre la confirmation des fabricants.

Justice League 2: le casting

Jusqu’à présent, Makers ou DC n’a pas confirmé la distribution officielle de Justice League 2. Mais il y a des chances que Ben Affleck ne joue pas Batman et des rumeurs courent également ce rôle de Henry Cavil comme Superman est douteux.

En dehors de cela, la majorité de Cast sera probablement la même que la partie précédente. Le casting principal comprend Gal Gadot dans Wonder Woman, Amy Adams dans Louis Lane, Jason Momoa dans Aquaman et Ray Fischer dans Cyborg.

Justice League 2: scénario attendu

Donc, même la production de ce film n’a pas commencé et cela peut prendre un certain temps. Il est donc difficile de comprendre le scénario de la suite. Mais j’espère que cette suite sera meilleure par rapport à la partie précédente. Nous pourrions voir plus de travail sur les effets visuels et l’action.

Ils peuvent également pimenter le film avec plus de rebondissements. Après tout, la Marvel est devenue beaucoup trop populaire que DC après la fin du jeu. Ils doivent libérer quelque chose pour maintenir la réputation de leur univers. Pour l’instant, il est faux et difficile de spéculer sur le scénario. Nous mettrons à jour la page dès que nous entendrons des mises à jour. Jusque-là, restez engagé avec Honknews.

