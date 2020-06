Jurrasic World 3: Chaque détail – Date de sortie, distribution et intrigue

– – –

Jurrasic World 3 ou Jurassic World: Dominion est une suite du film 2018 Jurassic World: The Fallen Kingdom. Et, De plus, c’est le sixième film de la franchise Jurrasic Park et le film final du trio Jurrasic World.

Nous savons que certaines questions surgissent dans l’esprit des fans. Alors, d’abord, quel est le stand pour qu’il arrive dans les salles? Eh bien, ici, nous joignons toutes les dernières mises à jour que vous devez savoir sur Jurrasic World 3.

Jurassic World 3: Quand est-il prévu d’avoir une date de sortie?

Le film a une date de sortie du 11 juin 2021. L’enregistrement commence en février 2020, et la production est interrompue pour sa norme de sécurité en raison de la pandémie de COVID-19 le 13 mars 2020. Comme nous le savons tous la pandémie mondiale actuelle de COVID-19 affectant presque tout. Et provoquant également un retard dans la sortie du film et des émissions. Par conséquent, selon la situation actuelle, une déclaration officielle sera bientôt publiée.

Jurassic World 3: Cast- Qui fait un retour pour Sequel?

– – –

Jurassic World: Dominion va avoir un casting extravagant d’acteurs. Cependant, aux côtés de certains des acteurs font un retour des précédents films de Jurrasic Park.

Chris Pratt jouant le rôle d’Owen Grady

Bryce Dallas Howard jouant le rôle de Claire Dearing

Sam Neill comme Dr Alan Grant

Laura Dern en tant que Dr Ellie Sattler

Jeff Goldblum en tant que Dr Ian Malcolm

Jake Johnson en tant que Lowery Cruthers

Omar Sy comme Barry Sembene

Daniella Pineda comme Zia Rodriguez

Le juge Smith en tant que Franklin Webb

Dichen Lachman

Scott Haze

Isabella Sermon comme Maisie Lockwood

BD Wong en tant que Dr Henry Wu

Mamoudou Athie

DeWanda Wise

Jurassic World 3: Terrain – De quoi s’agira-t-il?

Les fans de la franchise n’ont pas de remorque. Et les détails exacts de l’intrigue de la distribution sont également très secrets sur les points spécifiques du film. En fait, IMDb n’a pas non plus de livraison du film. Nous seuls pouvons savoir qu’ils ne tomberont pas et ne seront pas découragés. Et que le film pourrait commencer à partir d’un saut dans le temps, comme le dit Chris Patt.

Est-ce la conquête du Dr Wu?

En tant que personnage dominant du film, il sera fascinant de voir si le rôle majeur du Dr Wu sera assumé par M. DNA. Peut-être que cela ne créera pas de défaite car M. DNA a été un personnage tout aussi ou plus important que le Dr Wu dans les films jusqu’à présent.

Restez à la maison et restez en sécurité. Restez à l’écoute pour les dernières mises à jour plus intéressantes.

– – –