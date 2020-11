Judd Apatow fait une comédie COVID pour Netflix

Cela ne veut pas dire que Netflix et Judd Apatow ont toujours été d’accord sur les choses. L’année dernière, quand on a appris que Netflix expérimentait un «contrôle du lecteur», permettant aux utilisateurs d’accélérer la vidéo, de nombreux réalisateurs et cinéastes, y compris Judd Apatow, ne l’avaient pas. Judd Apatow s’est tourné vers les réseaux sociaux pour exprimer son mécontentement face à la technologie, affirmant qu’il «appellera chaque réalisateur et créateur de spectacle» pour les combattre.