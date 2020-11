Jonathan Groff: Que regarder en streaming si vous aimez la star de Hamilton

Le cœur normal – HBO Max

Le cœur normal est un film original de HBO sur les hommes homosexuels des années 80 et la crise du VIH / SIDA. Mark Ruffalo est le personnage principal, Ned Weeks. Ned est passionné d’essayer d’arrêter la propagation du VIH et de sauver les hommes homosexuels de la mort. Ryan Murphy réalisé Le cœur normal et le casting comprend Julia Roberts, Taylor Kitsch, Jim Parson, Matt Bomer et Jonathan Groff.

Groff joue Craig, le petit ami de Bruce (Taylor Kitsch) et un ami proche de Ned. La part de Groff est petite mais vitale car elle contribue à mettre en place les enjeux élevés et la gravité de la situation de ces hommes. Le cœur normal est un film puissant qui vous laisse dévasté et en colère, principalement à cause des performances émouvantes des acteurs et à cause des inspirations réelles du film.

Courant Le cœur normal sur HBO Max ici.