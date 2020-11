Johnson peut regretter les jibes d’Obama maintenant que Biden est aux commandes, mais il poussera également un soupir de soulagement à la défaite de Trump

Dieu interdit que quiconque suggère que Boris Johnson ne réfléchisse pas toujours avant de parler. Mais le Premier ministre peut néanmoins regretter aujourd’hui sa suggestion en 2016 selon laquelle Barack Obama était poussé à s’opposer au Brexit par une «aversion ancestrale de l’empire britannique» en raison de son «héritage en partie kényane». À l’époque, avec M. Obama et son vice Le président Joe Biden en sortant de la Maison Blanche et M. Biden, âgé de 73 ans, refusant de défier Hillary Clinton pour le poste le plus élevé, le maire de Londres de l’époque avait peut-être senti qu’il n’avait pas grand-chose à perdre. Lire la suite Boris Johnson vise à faire la queue pour parler à Joe Biden alors que les dirigeants du Royaume-Uni et du monde saluent le président éluLe bulletin d’information politique a coupé le bruit Maintenant, M. Biden a remporté l’élection présidentielle, tandis que M. Johnson est au 10 Downing Street – et besoin d’amis politiques.Le Premier ministre n’a jamais rencontré le président élu: s’il était sur Twitter ce week-end, il aura vu des gens comme David Cameron, Theresa May et Nick Clegg publier fièrement des photos d’eux-mêmes avec M. Biden qu’il L’ancien vice-président Joe Biden, candidat démocrate à la présidentielle, fait des gestes en faisant référence au président Donald Trump lors d’un événement de campagne au centre communautaire William «Hicks» Anderson à Wilmington, Delaware, le mardi 4 novembre (Photo: AP) Pas toutes de mauvaises nouvelles Le nouveau président est un homme génial, mais nombre de ses alliés n’ont ni pardonné ni oublié le jibe «partiellement kényan». Et tandis que Donald Trump s’appelait lui-même «M. Brexit» et se rappelait de sa mère britannique, M. Biden était résolument anti-Brexit et fier de ses racines irlandaises. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle pour le n ° 10. Les porte-parole du gouvernement n’auront plus à se lier eux-mêmes dans les nœuds essayant d’éviter de critiquer les derniers tweets de M. Trump – un phénomène observé ces derniers jours alors que les ministres et leurs collaborateurs ont même refusé de dire que tous les votes devraient être comptés dans les élections démocratiques. Lire la suite La hotline « fraude électorale » de Donald Trump inondée d’appels de farceurs rieurs de TikTok Sur le climat, l’Iran et les rôles des multinationales, MM. Biden et Johnson se retrouveront globalement alignés. dans la file d’attente pour parler au nouveau président. S’il arrive aux cinq premiers, il peut y avoir encore de l’espoir; s’il ne fait pas partie du top 10, M. Johnson pourrait rester pendant quelques années.

