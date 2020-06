John Bolton parle de Trump, de son nouveau livre et plus encore dans une interview à ABC News – Comment regarder

Agents de S.H.I.E.L.D. la saison 7 pourrait positionner Daniel Sousa (Enver Gjokaj) en remplacement de Coulson (Clark Gregg). Pour la plupart des Agents de S.H.I.E.L.D. »coulée, Coulson était à la fois la tête et le cœur de l’équipe centrale du salon, en grande partie parce que Agents de S.H.I.E.L.D. a été créé comme véhicule pour sonAvengers résurrection. Cela a changé à la fin de la saison 5, qui a été conçue par les scénaristes comme s’il s’agissait d’une finale de série. Coulson est décédé à la fin de la saison 5, mais quand Agents de S.H.I.E.L.D. a marqué deux saisons de plus, une solution devait être trouvée pour garder Gregg à bord. Le Coulson actuellement présent sur Agents de S.H.I.E.L.D. est en fait un LMD – un leurre de modèle de vie – amélioré par la technologie Chronicom.

Agents de S.H.I.E.L.D. la saison 7 a ramené Coulson, mais il a également ajouté un nouveau membre de l’équipe dans l’épisode 4: Agent Carter«s Sousa. Pendant le S.H.I.E.L.D. voyage de l’équipe en 1955, ils croisent Sousa le jour de sa mort. Cela laisse à l’équipe le choix: préserver l’histoire et laisser Sousa mourir ou le sauver et provoquer des vagues. Une meilleure solution est trouvée lorsque Coulson remplace Sousa et fait semblant de mourir; Sousa est ainsi en mesure de rejoindre l’équipe du Zephyr lors de son dernier saut dans les années 1970.

Tout au long de Agents de S.H.I.E.L.D. saison 7, épisode 4, il y a plus que quelques connexions établies entre Coulson et Sousa. Comme le note le directeur Mack (Henry Simmons), tous deux sont morts en combattant pour une bonne cause, et leur mort a continué à inspirer les autres. Coulson et Sousa ont à cœur les mêmes idéaux: protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger, peu importe le prix. Pourtant, les similitudes présentes entre Coulson et Sousa dans l’épisode 4 sont encore plus profondes, comme entrevu à travers leur conversation dans le train.

Au cours de leurs interactions, ils se mesurent tous les deux (Sousa plus que Coulson). Leurs questions et réponses soigneusement sélectionnées montrent à quel point elles peuvent être prudentes et à quel point elles sont trompées. Lorsque le sujet de leurs relations amoureuses se pose, Coulson mentionne qu’il y avait quelqu’un, mais «Je ne pouvais pas rester assez longtemps pour que ça dure. » Sousa admet que son histoire est similaire, se référant probablement à Peggy Carter (Hayley Atwell). Peu de temps après, leur conversation se tourne vers Howard Stark (Dominic Cooper), et comme Sousa se plaint de son Stark, les téléspectateurs se souviennent des jours de Coulson en gardant à l’esprit Tony (Robert Downey Jr.). Coulson et Sousa partagent certaines des mêmes expériences de vie, et elles ont été mises en évidence lors de cet épisode.

Tout cela laisse une question derrière: Sousa pourrait-il remplacer Coulson sur le S.H.I.E.L.D. équipe? Lorsqu’il a été redémarré pour la première fois en tant que LMD, Coulson a exprimé son malaise face à sa nouvelle situation et a déclaré qu’une fois la mission avec les Chroniques terminée, il devra réévaluer. Il voudra peut-être prendre sa retraite quand tout sera dit et fait, laissant un emplacement vide sur l’équipe principale. BOUCLIER. n’a pas besoin d’un réalisateur, avec Mack dans le rôle, et, techniquement, May (Ming-Na Wen) est son second. Cependant, mai traite beaucoup de choses cette saison, et au moment où Agents de S.H.I.E.L.D. touche à sa fin, elle cherche peut-être un nouveau chapitre de sa vie.

Sousa serait un remplacement approprié pour Coulson. Non seulement il a à cœur les intérêts du S.H.I.E.L.D., mais il a également une expérience de l’autorité. Après tout, il était le chef de la branche SSR de Los Angeles pendant Agent Carter, et Agents de S.H.I.E.L.D. a confirmé qu’il a ensuite occupé un poste supérieur au sein du S.H.I.E.L.D. Maintenant qu’il a bien rejoint l’équipe (pour le moment du moins), les bases peuvent être posées pour faire de Sousa la personne qui remplira l’espace de Coulson. Il est déjà sensiblement similaire à Coulson, donc ce ne serait pas si loin. Seul le temps nous dira si Agents de S.H.I.E.L.D. choisit de suivre cette voie.

