Joe Biden remporte les projets Arizona, AP

L’ancien vice-président Joe Biden a remporté l’Arizona, remportant 11 voix électorales dans l’un des principaux États du swing dans la course à la présidence, les projets AP.Pourquoi cela compte: Biden est le premier démocrate à gagner l’Arizona, que Trump a remporté par 3,5% en 2016, depuis 1996. La victoire ouvre une voie plus facile pour Biden pour atteindre 270 votes électoraux. Biden a couvert le marché des médias en Arizona, dépensant deux fois plus d’argent que Trump. Selon la moyenne des sondages de FiveThirtyEight, il dirigeait l’État de 2,6% la veille du scrutin, Trump et le vice-président Mike Pence avaient fait campagne dans l’État avant les élections. La sénatrice sortante Martha McSally (à droite) dans une course de haut niveau pour le Sénat américain en Arizona. Cette histoire se développe. Veuillez revenir pour les mises à jour.

