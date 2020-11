Joe Biden remporte l’élection du 46e président des États-Unis

Joe Biden sera le prochain président des États-Unis après que l’Associated Press ait déclaré le démocrate vainqueur de l’élection présidentielle de 2020 samedi matin. le AP projeté Biden gagnerait la Pennsylvanie et ses 20 votes dans les collèges électoraux, donnant à Biden un total de 284, soit 14 de plus que les 270 nécessaires pour assurer la présidence.

Biden conserve également une mince avance sur le président Donald Trump en Géorgie, en Arizona et au Nevada. Le dépouillement des votes se poursuit dans les quatre États, ainsi qu’en Caroline du Nord, où Trump détient un petit avantage. Le titulaire est également en tête dans l’Alaska à tendance républicaine.

La campagne Trump a promis des contestations juridiques dans plusieurs États du champ de bataille ainsi que des appels à des recomptages dans des États comme le Wisconsin où le nombre de votes de Biden se situait dans la marge légale pour vérifier les résultats.

Après l’annonce de la nouvelle, Biden tweeté une courte déclaration, disant: «Amérique, je suis honoré que vous m’ayez choisi pour diriger notre grand pays. Le travail qui nous attend sera difficile, mais je vous promets ceci: je serai le président de tous les Américains – que vous ayez voté pour moi ou non. Je garderai la foi que vous avez placée en moi.

Lisez aussi: Réseaux coupés, CNN qualifie Trump de « pathétique » après un discours affirmant à tort qu’il a été trompé

Dans un discours prononcé vendredi soir, Biden a promis qu’il serait le président de tous les Américains, y compris de ceux qui ont voté pour la réélection de Trump. «Le but de notre politique, le travail de la nation, n’est pas d’attiser les flammes du conflit – mais de résoudre les problèmes», a-t-il déclaré. «Nous sommes peut-être des adversaires, mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes Américains. »

Biden a exprimé sa confiance dans une éventuelle victoire mais a exhorté ses partisans à «rester calmes» car tous les bulletins restants ont été comptés. «En Amérique, le vote est sacré. C’est ainsi que les gens de cette nation expriment leur volonté, et c’est la volonté des électeurs. Personne, ni personne d’autre, qui choisit le président des États-Unis d’Amérique », a déclaré Joe Biden aux côtés de sa vice-présidente Kamala Harris. «Donc, chaque bulletin de vote doit être compté, et c’est ce que nous vivons maintenant.»

La victoire met fin à un long cycle électoral qui a vu l’ancien vice-président vaincre 27 autres candidats démocrates à la primaire, faire campagne au milieu d’une pandémie mondiale et affronter un combatif Donald Trump qui a faussement et prématurément déclaré une victoire tôt mercredi. critiquant le processus électoral et déclarant qu’il intenterait une action en justice si nécessaire pour obtenir une victoire.

Lisez aussi: Les actions de grandes technologies montent en flèche alors que Biden gagne du terrain dans les États des champs de bataille

Décrivant la course à la présidentielle comme un combat pour «l’âme de l’Amérique», Biden a cherché à se présenter comme un dirigeant stable et expérimenté qui guiderait l’Amérique hors d’une présidence Trump tumultueuse et polarisante.

Avec la victoire de Joe Biden, Kamala Harris entrera dans l’histoire en tant que première femme, première Noire et première Américaine d’origine asiatique à détenir le titre de vice-présidente aux États-Unis.