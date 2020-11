Joe Biden promet de se battre contre Covid-19 alors qu’il pousse à avoir l’air présidentiel alors que Trump ignore toujours le résultat des élections

Joe Biden a promis de placer la lutte contre Covid-19 au cœur de sa présidence alors qu’il poursuivait ses plans de transition malgré le refus persistant de Donald Trump de reconnaître le résultat de l’élection de la semaine dernière.Le président élu a appelé tous les Américains à porter des vêtements. un masque facial, affirmant qu’il pourrait sauver des dizaines de milliers de vies, et a averti que les États-Unis souffriraient d’un «hiver très sombre» alors que le coronavirus continue de se propager.Il a formé un comité consultatif Covid-19 composé de 13 médecins et prépare d’autres nominations clés alors que les démocrates agissent rapidement pour assurer leur contrôle sur les leviers du pouvoir exécutif. M. Biden prendra la relève en tant que président le 20 janvier.Le bulletin d’information politique i a coupé le bruit M. Trump n’a pas fait d’apparition publique ni commenté sa défaite électorale, à part retweeter une série de clips de Fox News mettant en doute la fiabilité de la résultats rapportés. Il a demandé à son entourage s’il devait se présenter à la présidence en 2024, selon Axios. Une telle décision déclencherait une bataille acharnée pour le cœur du parti républicain avec des politiciens plus conventionnels désireux de le réclamer pour le mouvement conservateur. » Mettez-vous au travail » Les résultats de l’élection présidentielle continuent de s’accumuler avec quatre États encore à déclarer, bien que l’avance globale de M. Biden ne puisse maintenant être surmontée par M. Trump. Lundi soir, le candidat démocrate était en tête de trois points de pourcentage dans tout le pays, soit une marge de 4,4 millions de voix. En Arizona, l’un des États restants, le gouverneur républicain a promis de «respecter les résultats des élections» mais a ajouté: «Le président, comme tout autre candidat, a droit à tous les recours et recours juridiques disponibles.» M. Trump n’a pas encore a accepté de coopérer avec son successeur sur le processus de transition de deux mois. La sénatrice Susan Collins du Maine, une républicaine centriste, a déclaré: «Les transitions présidentielles sont importantes, et le président élu et le vice-président élu devraient avoir toutes les chances de s’assurer qu’ils sont prêts à gouverner le 20 janvier.» Donald Trump a a limogé le secrétaire à la Défense Mark Esper (Photo: Reuters) S’exprimant au Delaware, M. Biden a déclaré: «Nous sommes prêts à nous mettre au travail pour répondre aux besoins du peuple américain. Aujourd’hui, ce travail commence. Il faut tout d’abord faire tout son possible pour maîtriser le Covid-19. » Il a conclu: «S’il vous plaît, je vous en supplie, portez un masque. Nous pouvons sauver des dizaines de milliers de vies si tout le monde ne portait qu’un masque. Pas des vies démocrates ou républicaines – des vies américaines. »Pour que le président élu puisse accéder à l’administration et commencer à mettre en œuvre ses plans avant le jour de l’inauguration, il doit être reconnu par l’Administration des services généraux, dont la chef Emily Murphy a été nommée par M. Atout. Elle n’a pas encore fixé de calendrier pour savoir quand elle sera prête à déclarer M. Biden vainqueur des élections.Le collège électoral, qui choisit formellement le prochain président, ne se réunit que la semaine prochaine et ses conclusions ne sont validées en droit qu’en janvier. . Si M. Trump ne coopère pas avant cette date, l’élection pourrait rester dans les limbes juridiques pendant deux mois. Trump limoge le secrétaire à la Défense Donald Trump a limogé lundi son secrétaire à la Défense Mark Esper via Twitter alors qu’il s’en prenait à la suite de sa défaite électorale. Le président sortant s’est battu à plusieurs reprises avec M. Esper, qui cherchait à l’empêcher d’utiliser l’armée dans ce que les critiques considéraient comme des cascades politiques. Il a écrit sur Twitter: «Mark Esper a été licencié. Je tiens à le remercier pour son service. Le nouveau chef de l’administration militaire américaine jusqu’au jour de l’inauguration en janvier sera Christopher Miller, directeur du National Counterterrorism Center. Il n’est pas nécessaire que le Congrès confirme sa nomination car il ne servira jamais qu’à titre intérimaire. M. Trump a toute liberté de limoger les membres de son cabinet aussi longtemps qu’il reste à la Maison Blanche.

